美軍前腳才踏出 土耳其立即宣布出兵敘利亞

在川普政府週日 (6 日) 宣布自敘利亞東北部撤軍後，土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 今 (9 日) 立即宣布於敘利亞北部發布軍事行動，聯合敘利亞國民軍打擊庫德族民兵，並稱此舉是為了維護南部邊界的地區和平。

厄多安於推特上表示，將在該區建立安全區，作為安置敘利亞難民的重要據點，保護敘利亞領土的完整，幫助該地區人民擺脫恐怖主義的束縛。

川普政府週日和土耳其總統厄多安通電，決定不再干涉該地事務，同時對土耳其發出警告，稱若土耳其輕舉妄動，將會徹底摧毀土耳其經濟。

然而，在雙方通話結束不到一週內，土耳其官員便稱已針對敘利亞北部邊界地區展開軍事行動，消滅試圖於邊界建立的恐怖走廊，確保領土的和平。

白宮突如其來的政策行動引起國會兩黨的強烈批評，兩黨主要議員皆指責川普政府放棄曾經幫助美國對付 ISIS 的庫德族民兵，美國撤軍恐導致土耳其軍方強制入侵，襲擊該地庫德族部隊。

庫德族率領的敘利亞民主力量 (SDF) 發言人 Mustafa Bali 稱攻擊迫在眉睫，土耳其戰機已針對平民地區展開空襲。

關於撤軍決定，川普週一 (7 日) 於推特上表示，「是時候讓美國擺脫無止盡的部落戰爭，讓士兵們回家」，並稱美國是為了自身利益而戰。

土耳其出兵消息傳出後，俄羅斯克里姆林宮今日同時發布聲明，敦促土耳其應謹慎衡量局勢，以免損害各國為解決敘利亞危機所作出的努力，並強調兩國曾在電話會議中保證敘利亞主權與領土完整的重要性。