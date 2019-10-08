土耳其里拉跌幅續擴大 市場關注總統艾爾段後續行動

土耳其里拉兌美元匯率，週一 (7 日) 跌至 1 個多月以來最低後，跌勢持續擴大，市場關注在美軍撤離敘利亞之後，土耳其的後續行動。

美國在週日 (6 日) 宣布撤離敘利亞東北部後，美國總統川普週一發推文警告，如果土耳其政府方面行動「越界」，他將「徹底摧毀並消滅」土耳其經濟，此一威脅直接打擊里拉兌美元走勢。

里拉兌美元週一隨推文應聲下跌逾 2%，至 5.8375，接近自 9 月 2 日以來的低點，之後又突破 5.84 關卡。

美元兌里拉走勢 (圖表取自 Investing.com)

富國證券外匯策略師 Brendan McKenna 認為，土耳其里拉後續走勢，是否會受到美國威脅的「真正影響」，將取決於土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 的後續回應，以及他是否會繼續入侵敘利亞。

去年，由於擔心政治干預貨幣政策以及華盛頓和安卡拉之間關係惡化，土耳其里拉兌美元下跌近 30%，今年以來，已經又下挫約 8%。

實際上，自川普去年突然跳過國安團隊，用推特宣布會敘利亞撤軍，令幕僚和盟邦驚訝，也引發投資人對此處地緣政治的更多關注。除了對美國及土耳其在敘利亞的政策分歧外，土耳其購買俄羅斯導彈防禦系統，也帶來雙方的緊張。

在川普與艾爾段通過電話之後，白宮週日表示，美軍將不支持土耳其的入侵，但會離開敘利亞東北部。另一方面，川普週一透過多條推文解釋，表示「美國本來應該只在敘利亞 30 天，許多年前就該如此，我們留下來戰鬥而且越陷越深，卻看不到目標。」

但川普也警告土耳其，如果土耳其做出任何白宮認為不人道的事情，土耳其經濟將遭到極端而嚴重的打擊。

但在川普的聲明之後，美國在敘利亞的政策進一步陷入混亂。白宮和國務院發言人，都沒有詳細說明週日的聲明以及川普隨後的推文，五角大樓官員指出，即使川普明確說明不會干涉，美國仍然希望艾爾段不會襲擊庫德族人。