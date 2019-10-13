〈2020產業前瞻〉貿易戰+降息雙重夾殺 銀行獲利挑戰加劇

美中貿易戰懸而未決，拖累美中兩大經濟體成長動能，在全球央行競相降息刺激下，景氣疲弱拖累下，金融業者直言，明年獲利要維繫過去高成長動能非易事，預估金融業明年預算目標，將維持低成長。

美中貿易戰帶動台商回流，主計總處看好，台商鮭魚返鄉推升下，上調台灣明年 GDP 至 2.58%，元大寶華也預測明年 GDP 可達 2.2%，國泰金與台大研究團隊也看好明年 GDP 可望保 2。

儘管明年 GDP 可望保 2，但部分研究機構對明年經濟成長動能看法仍保守，就連銀行高階經理人對於景氣看法也悲觀，根據金融研訓院最新的銀行高階主管指數 (BEI) 降至 53.9，指數降至今年來新低。

值得注意的是，經理人對於攸關銀行獲利核心的利息收入與利差兩項指數看法悲觀，事實上觀察銀行今年以來包括手續費、利息兩大核心收入幾乎都呈現持平狀態，部分銀行利息甚至呈現衰退態勢。

銀行主管表示，國銀長年因低利差緣故，導致利息收入難見爆發性成長，近兩年來考量銀行利息收入成長動能放緩，銀行為彌補利息收入短缺，紛紛將閒置資金轉向財務操作，包括 SWAP 換匯交易、股債投資等，但在新台幣趨貶，壽險 SWAP 需求減少，讓銀行財務操作收益也跟著減少。

展望後市，全球央行競相實施量化寬鬆，美國聯準會 12 月降息機率大增，勢將壓縮利差影響銀行利息收入，預估明年在利差縮減，景氣成長動能趨緩下，明年銀行獲利成長將面臨挑戰。