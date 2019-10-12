〈Q3財報搶先看〉鈊象、傳奇Q3營收雙寫新猷 獲利可期

遊戲廠鈊象 (3293-TW) 在網路行動遊戲表現亮眼下，第 3 季營收續寫新猷，且每股稅前已大賺近一個股本，單季 EPS 可望較第 2 季再攀高、上看 8 元；傳奇 (4994-TW) 受惠授權 IP 手遊動能強勁，第 3 季營收同樣續創新高，季增 23%，法人估每股純益將落在 1 元上下。

鈊象今年受惠網路行動遊戲表現亮眼，單月營收頻頻創高，6 月首度突破 4 億元，在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，7 月再攀峰，雖然 8、9 月未能續創高，但仍維持相對高檔，營運動能強勁，第 3 季營收更再改寫第 2 季寫下的營收新猷。

鈊象今年第 3 季每股稅前盈餘已達 9.94 元，稅前就已大賺近一個股本，表現相當亮眼，優於第 2 季的每股稅前盈餘 7.79 元，季增 27.6%，且 9 月網路行動遊戲營收占比已拉升至 82%，較 7 月的 72% 擴增 10 個百分點。

由於網路行動遊戲產品毛利率較高，法人看好，在其營收占比持續攀升下，鈊象第 3 季獲利結構將優於第 2 季，單季每股純益將突破 8 元，全年則可望大賺超過 2 個股本。

傳奇以自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》，授權中國簡悅開發日系 MMORPG 手遊《風之國度》，去年第 3 季在中國推出，12 月初也在台港澳雙平台上市，今年 4 月並進軍日本市場，寫下亮眼成績，成功拓展海外營運版圖。

在《風之國度》動能強勁下，傳奇今年首季終結連 10 季虧損，每股賺 1.52 元，營運轉盈，且今年以來營收幾乎逐月改寫新猷，7 月營收登峰達 3.95 億元，前 9 月累計營收也寫下近 9 年新高紀錄，年增 3.26 倍，營收規模較去年大幅擴增，更成功帶動第 3 季營收續創新高，突破 10 億元大關，季增逾 23%。

雖然傳奇第 3 季營收續揚，但因 8 月底在台港同步推出自研手遊新作《幻想神域 2》，行銷費用恐侵蝕獲利表現，法人預估，傳奇第 3 季獲利雖將優於第 2 季，但恐不如第 1 季水準，每股純益估約在 1 元上下。