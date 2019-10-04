Google推新購物搜尋引擎 外資看好維持買進評等

Google (GOOGL-US) 昨 (3) 日在美國推出新版購物搜尋引擎，新增的功能未來將作為基礎打入電商市場，預計開啟電商平台後，一般商品廣告收入將能增加 240 億美元，商品銷售將增加 40 億美元，外資對此樂觀看待，並給予買進評等，目標價上看 1450 美元

目前 Google Shopping 內有近 1000 家合作廠商，這次新增了商品價格追蹤系統、依顧客習性客制化購買首頁、且可直接於 google 購買商品，並提供 Google 保證的功能，納入品牌退換貨機制審核的機制，預計能增加品質佳的小品牌曝光度，一連串的改動可看出 Google 對於電子商務興趣濃厚。

Google 建構的 Google shopping ，除能一站式尋找所有網站商品外，還能進行比價，此外，其強大的視覺化工具技術若結合定位與供應商存貨資料未來將有利於建構內部電商系統，將給予其他電商強大的競爭壓力。

此外， Google 除了對電商有興趣，也在多樣化搜尋引擎發展，在原有相機程式 Google Lens 中導入能尋找設計點子的搜尋引擎，欲與 Pinterest 較勁的態勢明顯，外資更預估，這類型若能導入收費機制，此相關商業模式將不容小覷。

外資針對 Google 一連串動作樂觀看待，預估未來有機會貢獻營收約 48 億美元；電商商品銷售未來則可貢獻 40 億美元，整體電商效益將持續成長，維持評比至買進，目標價給到 1450 美元。