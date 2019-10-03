捲土重來 微軟連手Google再進軍手機市場

微軟在美國當地時間 10 月 2 日舉行 Surface 家族新品發布會，會中重量級的消息便是微軟表示將在 2020 年重返智慧手機市場的計劃，結合 Google 推出一款可折疊的雙螢幕手機「Surface Duo」。

(圖片: AFP)

微軟進軍手機市場並不順遂，在收購諾基亞的手機業務後，微軟推出自家手機作業系統 windows phone，但未能受到市場青睞，連帶影響自家手機銷售量，於是在 2017 年退出手機領域競爭。

而微軟將以 Surface Duo 捲土重來，結合 Google 的 Android 系統，裝載 Google 的應用商店 Google Play Store，再度挑戰消費者的接受度。

微軟表示，與 Google 在軟體領域展開合作，並計劃開發自己的軟體以支援雙螢幕的應用發展。

微軟硬體負責人 Panos Panay 表示，作為一家科技公司，希望能在有大量消費者的市場與他們相遇。過去幾個月和 Google 的合作非常愉快。

(圖片: AFP)

Surface Duo 的賣點是，可以讓用戶在利用一個的螢幕使用聊天軟體的同時，在另一個的螢幕能瀏覽網頁，或是處理其它事務，即雙螢幕可分開處理不同任務。

Panay 指出，消費者希望手機能夠更具備生產力，但目前手機還是有其局限性。

根據微軟提供的資料顯示，Surface Duo 兩片觸控螢幕的尺寸各為 5.6 英吋，展開後螢幕可擴展至 8.3 英吋。由於它使用 360 度鉸鏈，因此可以折疊成多個角度，甚至向後折疊。

Surface Duo 右側邊緣有鎖定按鈕及音量調節，右螢幕底部有一個 Type-C 埠，及揚聲器和前置鏡頭，也支援手寫筆輸入。

而根據外媒 Wired 的說法，Surface Duo 搭載高通驍龍 855 處理器，但目前公布的硬體配置還不是最終確定情況，未來仍可能會有變化，例如它是否將搭配備後置鏡頭及規格等。

由於目前 PC、NB 市場仍是以微軟作業系統稱霸，如果 Surface Duo 的 Android 系統能與其自家作業系統「無縫接軌」，在雙強聯手下，或許有機會為微軟手機業務找到一個好賣點。

Surface Duo 將在 2020 年聖誕假期期間上市，售價暫未公布。

