今年全球電視出貨估持平去年 台廠仍具競爭力

全球消費性電子產品出貨成長趨緩，DIGITIMES Research 分析師羅惠隆表示，預期 2019 年全球 TV 出貨僅 2.17 億台，持平去年，而台廠今年出貨量恐不到 3000 萬台，預期冠捷、鴻海 (2317-TW)、群創 (3481-TW) 與瑞軒 (2489-TW) 等 4 家台廠，仍將保有競爭力。

羅惠隆表示，分析台廠具競爭力原因，冠捷因自有品牌出貨可望維持一定規模，群創所屬泛鴻海集團，未來也可望受惠與夏普 (Sharp) 之間的投資關係，瑞軒則因客戶結構完整，預期也將穩守市占。

受全球政經局勢影響，羅惠隆表示，預期今年全球 TV 出貨量僅達 2.17 億台，持平 2018 年，2024 年將成長到 2.31 億台，2019-2024 年複合成長率 (CAGR) 為 1.1%。

台廠方面，受鴻海中止天虎計畫且夏普 TV 調整為自製，今年 TV 出貨量恐不到 3000 萬台，年減 12.2%，預期未來 5 年年複合成長率僅 0.5%，占全球比重將由 2018 年 15.9% 降至 2024 年 13.3%。

羅惠隆進一步表示，受惠鴻海、瑞軒在海外設廠效益，預期 2020 年台廠 TV 出貨量將有相對顯著成長，但未來 5 年，台廠仍將持續受中國競爭對手搶單影響，全球 TV 出貨占比難超越 14%，出貨量將在 3000 萬與 3250 萬台間徘徊。