〈瑞磁展望〉布局檢測試劑進入收割期 明年營運損益兩平

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 布局檢測試劑進入收割期，財務長黃亮凱表示，除現有美國客戶，待檢測試劑取得藥證後，營收將可翻倍，法人預期，2020 年可達損益兩平、2021 年開始獲利。

瑞磁獲利項目分為試劑與檢測儀器兩部分，試劑方面，第 1 項體外診斷 (IVD) 腸炎檢測試劑，已取得美國 FDA 藥證、上市，目前和 2 家大型醫院的檢驗部門合作，每年可貢獻 100 萬美元營收。

第 2 項為呼吸道檢測，已提交臨床數據至美國食品藥物管理局 (FDA)，最快今年底、明年初可取得藥證，黃亮凱表示，呼吸道檢測上市後，會同步與 10 家業者簽訂合約。

展望後市，法人預期，美國布局陸續發酵下，全年營收上看 300-400 萬美元，明年第 4 季可單季轉盈，若明年全年營收達 1500 萬美金即損益兩平，預計 2021 年可開始獲利，未來每年營收將 3 倍成長。

副總經理陳祐寧指出，現有開發出的檢測試劑，除腸炎與呼吸道外，著手研發婦科、肺炎、傳染病、諾羅病毒等。

檢測儀器部分，陳祐寧表示，瑞磁提供的台光學分析儀器，為多元檢測及全自動化診斷系統，可檢測出逾 17 項病源體，檢測時間約 3 個半小時、可省下約 3 分之 1 的人力，目前以美國市場為主，另外加拿大、歐洲、中國等都在洽談合作中。