統振E-Bike封裝電池出貨旺 9月營收創64個月新高 年增3成

台整車廠今年以來銷歐電動自行車出貨量大幅增加，帶動統振 (6170-TW) 今年出貨歐盟的電池組產品，展現高成長力道，營收已連 3 個月成長，訂單能見度長達 11 月，統振公布 9 月營收為 3.57 億元，年增 3 成，也創 64 個月以來新高；第 3 季營收也同創 21 季新高。

統振主管指出，目前電池組裝業務產能仍足夠，看好 5G 電信基地台、電動滑板車及儲能系統鋰電池組等相關產品發展，將做為下一階段重要開發目標。

統振 9 月營收為 3.57 億元，月增 2.89%，年增 31%，第 3 季營收為 10.38 億元，創 21 季以來新高，季增 10.66%，年增 30.91%，累計前 9 月營收 28.13 億元，年增 22.42%。

統振總經理何明哲指出，目前統振集團電池封裝產能仍充足，銷歐電動自行車電池組之外，考量開發 5G 電信基地台、電動滑板車及儲能系統鋰電池組，做為下一階段重要市場目標。

何明哲指出，5G 通訊需求上來，將促成大量電信基地台改裝局端設備，原有備用、救援使用的鉛酸電池組，進一步汰換為高效鋰電池組；此外，目前各國政府積極推動綠電政策，企業儲能體系建置，也將是需求重點。