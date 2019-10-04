產能收斂、購物季需求增 電視面板價格可望止跌

電視面板價格歷經 4 個多月大幅降價後，部分尺寸更已跌破現金成本價，研調機構集邦 TrendForce 旗下光電研究 (WitsView) 最新報告指出，第 4 季國際品牌需求收斂，但中國品牌廠將出現雙 11 購物節與春節備貨需求，加上廠商產能收斂，部分尺寸價格可望止跌收斂。

集邦表示，隨著三星顯示 (SDC)、LG Display 相繼收斂部分 LCD 產能，台灣與中國面板廠也跟進減產、調整產品組合，加上近期歐美年底促銷季以及中國雙 11 與元春備貨需求挹注，部分尺寸面板價格跌幅收窄可望出現止跌。

集邦研究經理胡家榕指出，雖然部分尺寸價格可望止跌收斂，但年底隨著品牌進入庫存管控，加上明年第 1 季是產業傳統淡季，跌價風險恐再次出現，預期明年第 2 季，在品牌開始為春季機種和日本東京奧運促銷備貨時，電視面板價格才有機會再次止穩。

從尺寸別來看，集邦表示，32 吋的主要供應商京東方日前宣布，將減產以降低虧損，讓 9 月 32 吋面板價格跌幅收斂至 1 美元，雖然第 4 季國際品牌需求走弱，但在中國品牌為雙 11 購物節與元春備貨需求帶動下，32 吋面板價格可望持穩至 11 月中。

為減少虧損狀況，面板廠紛紛移轉產能至生產仍具獲利的 43 吋產品，包含將 7.5 代線從 50 吋轉移至 43 吋，或是將 8.5 代線與 10.5 代線增加 43 吋的生產比重，但隨著供給增加也導致價格無法止跌，集邦預期，短期間供需若無法達到平衡，價格將持續下探。

大尺寸方面，集邦表示，11 月前面板廠將受惠於中國年底促銷備貨旺季，品牌對於 55 吋與 65 吋面板需求提升，有助於價格跌勢收斂，加上大尺寸價格皆跌破現金成本，面板廠已無任何跌價空間，預估 9 月 55 吋和 65 吋跌幅均縮小至 5 美元以內，其中 55 吋在韓廠供應減少下，價格可望短暫持穩，65 吋則因供給仍過剩，價格止跌無望。