全台最大光電場逾9成國產化 彰濱雙綠能完工 年發電量3.4億度

雙綠能為我國綠電再添生力軍，台電今 (9) 日在彰濱工業區舉行完工啟用典禮，除打造裝置容量 100MW(10 萬瓩) 的全台最大地面型光電場，第三期 4 部風機也順利完成，加上前兩期 31 部風機陸續併聯發電，總裝置容量 71.2MW(約 7 萬瓩)，年發電量總和超過 3.4 億度，可減碳 19 萬公噸。

台電董事長楊偉甫表示，台電作為電力政策執行者，積極推動能源轉型，除在彰濱打造國內最大太陽光電場、開發陸域風電，也積極在彰化海域布建離岸風電，並建置未來離岸風電上岸後的併網設備。

台電指出，彰化擁全國最大風電容量的風場，且日照時數全台之冠，自 2006 年起，在彰濱工業區推動為期三期的陸域風電計畫，今日正式啟用的 4 部風機是第三期計畫，每部風機 2.3MW；台電總計興建 35 部風電機組，總裝置容量約 71.2MW、年發電量超過 2 億度，為全國密度最高的陸域風力發電地區。

除風電，台電去年 2 月更在彰濱工業區興建全國最大的太陽光電場，總占地約 140 公頃，全區正式發電後，每年生產近 1.4 億度的電力，可供應近 4 萬戶家庭的一年用電。去年 10 月第一度電成功併網，今年 3 月全數併聯發電，累積至今已生產約 9400 萬度綠電。

台電強調，這座光電場址工程超過 9 成都是國產化製造，由中華電信 (2412-TW)、星能及中興電工 (1513-TW) 等公司負責光電場設計施工及電氣室營運，具備系統線路保護及遙控發電量的智慧調度功能。

全區使用超過 30 萬片的高效率太陽能板，以當地保育類動物白海豚及小燕鷗的意象設計太陽能板景觀，電氣室屋頂也以隔熱磚施作，並架設太陽能板。台電預計雙綠能年發電量總和將超過 3.4 億度，可減碳 19 萬公噸。