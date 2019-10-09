美副助卿會見蔡英文、沈榮津 促台美持續深化實質經貿關係

美國國務院副助卿暨 APEC 資深官員孫曉雅 (Sandra Oudkirk)，近日來台參加台美首屆太平洋對話，昨 (8) 日前往經濟部拜會部長沈榮津，討論雙邊經貿交流及 APEC 合作議題，今 (9) 日總統蔡英文也於府內接見孫曉雅，重申與美國及理念相近國家加強合作。

蔡英文指出，今年 APEC 主題是「聯結人群，建構未來」，重申台灣願意全力與美國以及其他理念相近國家加強合作，在 APEC 架構下，共同因應數位經濟挑戰，提升女性經濟賦權，協助中小企業進行數位轉型，並融入區域經濟整合和全球價值鏈，促成永續又有包容性的經濟成長。

蔡英文說明，台灣「新南向政策」和美國「自由開放的印太戰略」有相同的理念。另外在 APEC 架構下，台灣和美國的交流，也促進彼此合作關係。

孫曉雅今年 5 月接任國務院東亞暨太平洋事務局副助卿，負責紐澳及太平洋島嶼事務，同時也是 APEC 資深官員，上任不到半年就來台訪問，展現出美方對台支持。

孫曉雅 6 日抵台行程滿檔，不僅出席由美國在台協會（AIT）及外交部聯合舉辦的第一屆太平洋對話，表示自己是「代表川普總統啟動對話」，並出席玉山論壇。

孫曉雅 8 日傍晚前往經濟部拜會部長沈榮津，討論經貿交流議題，包括雙方企業相互投資、台商回流、數位經濟、AI 應用、高科技製造業、航太產業、能源發展等。

經濟部表示，在 APEC 的合作議題，包含數位服務、婦女賦權、跨境隱私權等交流，盼台美持續深化彼此實質經貿關係。