川普推文改稱土耳其為貿易夥伴 里拉走勢回穩

在美國總統川普發表樂觀言論之後，土耳其里拉週二 (8 日) 由 1 個月的低點略為回穩，但投資人仍對安卡拉計畫入侵敘利亞東北的後果感到擔憂。

川普週一在推特上用詞嚴厲，稱安卡拉方面行動如果「越界」，他將「徹底摧毀並消滅」土耳其經濟，但他的週二推文則強調，土耳其是美國很大的貿易伙伴，而且是信譽良好的重要北約成員國。

土耳其里拉兌美元匯率週一下跌逾 2%，之後一度跌至 1 美元兌 5.8465 里拉，但在川普穩定人心的談話之後，里拉先升至 5.795 附近，後又回到 5.835 價位。

美元對土耳其里拉日線走勢圖 圖片：investing.com

針對川普「消滅土耳其經濟」的推文，土耳其反對派 Iyi 黨領袖 Meral Aksener 表示，川普的推文是場外交災難。

一位銀行資金交易員說，安卡拉計畫入侵敘利亞的行動，可能導致數月的軍事活動，引起市場的關注，而川普的威脅，也使里拉承受壓力。

他認為，在貨幣貶值下，本月稍晚土耳其央行的利率決策中，降息的幅度可能低於市場預期。

土耳其的美元債券面臨壓力，一些長天期債券價格跌至 2 週以來的低點。

過去幾個月以來，在包括購買俄羅斯導彈防禦系統以及敘利亞的政策等議題上，美國與土耳其呈現分歧，也帶來外交緊張。

去年，由於擔心政治干預貨幣政策以及華盛頓和安卡拉之間關係惡化，土耳其里拉兌美元下跌近 30%，今年以來，已經又下挫約 8%。