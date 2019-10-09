美中緊張局勢增溫 離岸人民幣逼7.20

由於美國在美中貿易談判前夕以違反新疆人權為由，將中國 28 個實體，包含政府部門及企業，納入實體清單內。市場悲觀認為第 13 輪美中貿易談判恐不如原先外界所想般順利。

美中關係再度緊張，導致離岸人民幣重貶，在今 (9) 凌晨收盤時離岸人民幣收報 1 美元兌 7.1641 人民幣，較前一個交易日貶值 296 個基點。

截至今日上午 8:10 止，離岸人民幣走勢回升，暫報 1 美元兌 7.1605 人民幣，升值 36 基點，升幅 0.05%。

資料來源: 東方財富網，離岸人民幣日線走勢

美國商務部表示已將 28 個中國的維安部門與企業放上「實體清單」內。清單上的重要企業包括全球監視器大廠海康威視，及中國 AI 科技公司商湯科技、曠視科技，及科大訊飛等。

中國對於美國此舉表達嚴正抗議，指出新疆不存在美國所稱的人權問題，相關指責是美國為干涉中國內政蓄意製造的藉口。

儘管中國方面不滿，但仍表示美中貿易談判將按原計劃進行。只是市場普遍認為這次美中貿易談判不會有出人意表的結果。

分析師指出，隨著美中關係急轉直下，人民幣匯率走勢步步逼近 7.2 大關。短期來看，美中貿易談判難有實質性進展，因此人民幣將保持弱勢整理，或走向 7.2 關卡的機率升高。

此外，人民幣不斷走貶之下，衍生另一個新問題就是美國是否會以匯率操縱為由對中國進行更大規模的金融制裁。目前美中之間已經從貿易戰走向科技戰，未來擴大至貨幣戰也不無可能。一旦走向極端，對人民幣走勢將更不利。

