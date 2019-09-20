統振訂單能見度到11月 產能充裕將瞄準電能、儲能需求

整車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 今年銷歐電動自行車出貨量倍增，統振 (6170-TW) 今年以來出貨到歐盟的電池組產品，也展現高成長力道，訂單能見度已達 11 月，統振主管指出，目前電池組裝業務產能仍足夠，看好 5G 電信基地台、電動滑板車及儲能系統鋰電池組相關產品發展，將做為下一階段的重要開發目標。

統振在銷歐電動自行車電池組出貨順暢下，訂單已看到 11 月，8 月營收 3.47 億元，創下 59 個月來新高，月增 1.91%，年增 31.68%；累計前 8 月營收為 24.56 億元，年增率 21.26%。

同屬電池封裝的新盛力 (4931-TW) ，本周每股 18 元掛牌上櫃，上櫃以來股價漲幅已高達 100%，也使統振的電池組產能及業務發展方向矚目。

統振總經理何明哲指出，目前統振集團電池封裝產能仍然充足，銷歐電動自行車電池組外，考量開發 5G 電信基地台、電動滑板車及儲能系統鋰電池組，做為下一階段的重要市場開發目標。

何明哲指出，5G 通訊需求上來，將促成大量電信基地台改裝局端設備，原有備用、救援使用的鉛酸電池組，將進一步汰換為高效鋰電池組的；此外，目前各國政府積極推動綠電政策，企業儲能體系建置，也是需求重點。

統振在電動自行車電池熱銷下，8 月營收 3.47 億元，創近 6 年新高，其中電能事業營收逾 1.8 億元，較去年同月 9000 萬元倍增，依照統振接單來看，第 3 季能源事業部門，每月營收都維持在 1.8-2 億元水準，顯示出貨增加，有助毛利率穩定向上。

統振電動自行車電池子公司統達，供應電動自行車廠產品數量明顯攀升，去年第 4 季轉虧為盈，今年第 1 季仍獲利，第 2 季起開始大量出貨，持續維持獲利，且新創金融科技事業的移工金融匯款業務，也逐月成長中。

統振第 2 季以來，單月營收都維持 3 億元以上，第 2 季營收 9.39 億元，毛利率提升到 15.14%，季增 1.12 個百分點，年增 1.06 個百分點，稅後純益為 1693 萬元，季增 64.67%，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.19 元。上半年稅後純益為 2720 萬元，較去年同期稅後虧損 180 萬元轉虧為盈，每股純益 0.3 元。