銷歐E-Bike持續發熱 桂盟、統振零組件廠營運同步受惠

整車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 下半年為自行車及電動自行車出貨旺季，電動自行車出貨維持成長動能，加上新車款在全球市場陸續推出，供應鏈 8 月營收欣欣向榮；包括桂盟 (5306-TW) 及統振 (6170-TQ) 等表現都相當亮麗。桂盟 8 月營收 4 億元，月減 16.69%，年增 4 %，統振 8 月營收 3.47 億元，月增 1.91%，年增 31.68%。

巨大發布 8 月營收為 56.98 億元，月增 8.16%，年增 7.29%，營收處單月營收歷史高檔區；同時，美利達 8 月營收也達 26.31 億元，同樣位處歷史高檔水準。

今年以來，自行車及電動自行車市場需求走強，帶動鏈條大廠桂盟 8 月營收 4.04 億元，年增 4%；累積前 8 月營收 34.8 億元，年增 2%。

桂盟主管指出，在歐美自行車鏈條補修市場市占率持續擴增、運動休閒車款高值化與電動自行車步入製造旺季，彌補汽車鏈條需求不振，8 月營收仍然站穩 4 億元。

目前，自行車及電動自行車的鏈條市場需求明顯，桂盟主管指出，今年第 3 季以來，除 2020 年新車開始組裝製造，中國自行車內需市場逐漸回溫、共享單車需求也回穩，加上因應新國標電動自行車新需求，桂盟自行車鏈條產品營運將重回成長。

桂盟除在自行車鏈條補修市場及中高階市場市占率持續提升；機車零件事業部、汽車正時系統與車庫門系統等營運也趨穩，法人認為，桂盟 2019 年營收可望正成長，超越去年 50.57 億元。

此外，電動自行的歐洲市場銷售暢旺之下，統振今年以來出貨到歐盟的電池組產品，也展現高成長力道，8 月營收 3.47 億元，創下 59 個月來新高，目前統振 E-Bike 電池組的訂單已排到 11 月。

統振 8 月營收 3.47 億元，月增 1.91%，年增 31.68%；累計前 8 月營收為 24.56 億元，年增率 21.26%。

統振在電動自行車電池熱銷下，8 月營收 3.47 億元，創近 6 年新高，其中電能事業營收逾 1.8 億元，較去年同月 9000 萬元倍數成長。

依照統振的接單來看，第 3 季能源事業部門，每月營收都將維持在 1.8-2 億元水準，顯示出貨量增加，有助毛利率穩定向上。

統振電動自行車電池子公司統達，供應電動自行車廠產品數量明顯攀升，去年第 4 季轉虧為盈，今年第 1 季仍獲利，第 2 季起開始大量出貨，持續維持獲利，且新創金融科技事業的移工金融匯款業務，也逐月成長中。