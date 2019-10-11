〈觀察〉民航機需求熱 台灣供應鏈穩握長單

航空巨擘波音預測，民航機 20 年內需求將至少成長 1 倍，而空中巴士也有相近的預測數字，顯示均對長期航空市場成長空間看好，航空界新星星宇航空董事長張國煒甚至透露，由於產能太滿，空中巴士近期已暫停接單，新機也有延遲交機狀況，在此市況下，其實國內航太相關供應鏈早握有未來幾年訂單，即便短期有波音 737 MAX 事件干擾，長期上還是穩吃定心丸。

據波音統計，目前全球有多達 24400 架飛機服役中，代表未來每年將有很多飛機將除役，估未來 20 年整體替換率約可高達 44%。

另一方面，觀察空中巴士提供的數據，未來 20 年全球客機和貨機機隊，將從目前的 23000 架成長至近 48000 架，其中包含逾 39000 架新造飛機，而 39000 架中的 25000 架飛機將用於因應成長需求，14000 架則汰是舊換新，顯示不受短期經濟和政治動盪影響。

除了全球市場的成長，亞洲需求尤其可觀，隨著中國中產階級持續快速增加，波音估中國境內航空客運量，將以每年超過 6% 速度成長，預估對新客機和更新機隊的需求，將有 5960 架單走道噴氣式客機、1780 架廣體客機、230 架貨以及 120 架區域航線噴氣式客機。

張國煒最新透露，最近空中巴士平均每架新機延遲 5 到 6 個月交機，產能已滿到短期無法再接單。

國內多家航太業者同樣正面看待產業成長動能，漢翔 (2634-TW) 受 737 MAX 停飛數月事件影響，不過，仍有新單彌補缺口，國內航太業獲利王駐龍 (4572-TW) 在手訂單能見度至少看 5 年，並可確定每年都有 8 億元固定訂單。

整體來看，航太零組件業的確受 737 MAX 停飛事件影響，拖累原先預期的出貨速度，短期遇到雜音，不過據造訪波音在美國的工廠時，最新說法是目前此機型仍是全球最安全機型，出廠均需經工程師團隊確認再確認，力拚第 4 季復飛，加上航太業進入門檻相當高，因此，國內航太零組件業仍坐在長線成長列車上。