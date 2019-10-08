罷工延燒第四周 通用汽車日損近億美元 再裁員415人

美國通用汽車 (GM-US) 4.8 萬工會成員罷工，已經邁入第四周，嚴重影響生產供應鏈的運作，由於沒有共識，包括汽車製造商、工人和公司相關的供應商，損失都在增加中，通用汽車也再度裁員。

根據密歇根州汽車行業研究公司 Anderson Economic Group 統計，自罷工開始至今，通用汽車已虧損 6.6 億美元，且持續增加中。

Anderson Economic Group 執行長 Patrick Anderson 表示：「隨著罷工持續到第四周，我們發現通用汽車每天的虧損加速上升，每天損失超過 9000 萬美元」。

週日 (6 日) 在通用汽車拒絕了工會的最新合約提議之後，雙方的談判「變得更糟」。由於罷工持續，墨西哥、加拿大和美國其他地區的廠商也被迫停工。

周一 (7 日) 通用汽車再解僱墨西哥廠房的 415 名工人，暫停墨西哥 RamosArizpe 廠的引擎生產線。先前通用汽車已解僱了墨西哥另一個工廠的 6000 名工人。

分析師預估，如果雙方無法達成和解，至本週末通用汽車的損失可能將超過 10 億美元，且罷工結束後，通用汽車也無法收回這筆錢。

分析師認為，這將使通用汽車無法將資源放在更多昂貴的研發工作上，使得設計和製造新的電動車與自駕汽車更加困難。

Buckingham Research Group 分析預估，在連續三周的罷工之後，通用汽車已經損失了約 15.3 萬輛汽車的產量，且大部分的產能在第四季也無法彌補。

罷工持續也將影響就業報告。由於 9 月 16 日開始，通用汽車全面性的罷工，分析師認為，這可能是導致近期初領失業金人數提高的原因。分析師提醒，如果罷工問題持續延燒到 10 月底，將可能導致就業、薪資數等皆受到更廣泛的影響。