NBA稱支持員工言論自由 vivo怒宣布即日起終止所有合作

美國 NBA 休士頓火箭隊總經理莫雷 (Daryl Morey) 推特上支持香港的表態，效應持續發酵，NBA 總裁 Adam Silver 也表達支持員工言論自由之力場，強調言論自由是 NBA 長久以來所提倡的。

中國手機品牌 vivo 週二 (8 日) 在官方微博發布聲明表示，針對休斯頓火箭隊總經理莫雷近日發表的有關中國香港的錯誤言論，以及 NBA 在此事上所表現出的縱容態度，vivo 表示強烈不滿和譴責，宣布即日起終止所有和 NBA 之合作。

中國外交部發言人耿爽週二 (8 日) 也在例行記者會上表示，中國駐休士頓總領事已就有關人士的言論提出嚴正交涉，並強調中方的立場十分清楚，「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。」

中國央視、藝人齊抵制 NBA

中國央視體育週二 (8 日) 則回應，將暫停在中國進行的所有季前 NBA 比賽的轉播，包括本週晚些時候在上海由布魯克林籃網隊出戰洛杉磯湖人隊的比賽。

在事件發酵之後，許多中國演藝人員均提前表態，將不參與出在 10 月 9 日舉辦的「NBA 球迷之夜」以及 NBA 中國賽等活動，原本預訂在週二於上海一所小學，由籃網隊球員、高層與 NBA 中國官員的宣傳活動，也在活動兩小時前突然取消，未提出任何解釋。

中國央視在聲明中特別強調，對 NBA 總裁 Adam Silver 聲稱支持莫雷言論自由的說詞，予以強烈不滿和反對，因為他們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由範疇。除了停止季前轉播外，另外還將排查涉及 NBA 的一切合作交流。

Silver 目前正與火箭隊同在日本，他在週一晚間表示，他明白莫雷的言論帶來巨大的後果，並且毫無疑問地將在經濟層面上造成明顯影響，但在言論自由的層面，他仍支持莫雷表達政治意見的自由。

Silver 在談話中也承認，NBA 可能需要更長的時間，來解決這些問題。更早之前由 NBA 發表的聲明，則對莫雷的觀點「冒犯了我們在中國的許多朋友和球迷」，表達遺憾。