RF MEMS市場火爆 Qorvo收購射頻供應商Cavendish KineticsInc

美國半導體公司 Qorvo(QRVO-US) 宣布收購 RF MEMS 技術商 Cavendish KineticsInc，自 2015 年以來，Qorvo 一直是 Cavendish Kinetics 的主要投資者。

Cavendish Kinetics 持續專注於推動 RF MEMS 技術在 Qorvo 產品線上的應用，並將該技術轉換至可支援移動設備和大批量產。

Qorvo 手機產品總裁 Eric Creviston 表示 ：「Cavendish Kinetics 的加入可以使我們得以立足於天線調諧市場並爭取該市場的領導地位。」

他補充說 ：「經過全球數家智慧型手機供應商證實，透過 Cavendish KineticsInc 的 RF MEMS 技術能夠實現更低的損耗和更高的線性度 (linearity)，天線性能得到顯著改善。」

「 Qorvo 將透過優化和擴展該技術，將其用於基礎設施和國防等其他應用，以 Cavendish Kinetics 先前的工作為基礎繼續發展。」

RF MEMS 為使用於通訊技術之元件，它具有體積小、低功耗、低成本、整合化等優勢，並逐漸廣泛應用於軍民各領域。

個人領域主要以通訊應用為主，如手機、PDA 及可攜式設備；軍事通訊部分，則如作戰指揮、戰場通訊、微型衛星通訊系統及作戰雷達等。

而 RF MEMS 應用於個人通訊，鑑於高線性度和低損耗等特性，將對 4G 和 5G 網路的改善和提升提供更大的潛力。