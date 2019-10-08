ING：美元一支獨秀 因沒有其他貨幣能挑戰

由於聯準會 (Fed) 正走在寬鬆貨幣政策的路徑上，而美國國會因對川普總統的行為進行彈劾調查而陷入僵局，一派市場分析師認為，美元可能因此停止升值步伐，但 ING 在週一 (7 日) 一份主題為《刀槍不入的美元》(The Teflon Dollar) 的報告中警告：請再三思。

ING 銀行外匯策略主管 Chris Turner 在報告中指出，儘管存在上述挑戰，但按貿易加權計算，美元仍接近今年的高點。

Chris Turner 寫道：「美元具有韌性的原因，是因為缺乏其他更有吸引力的貨幣，來成為作多美元的替代方案。」

Chris Turner 指出，在華盛頓和其他使用美元的地區，這將仍然是個不受歡迎的消息，因為在這個呈現停滯性通膨的世界中，沒有人現在想要一種強勢貨幣。

事實上，堅挺的美元可能對那些在海外有很大銷售額的美國企業構成不利影響，對比其他貨幣相對美元的疲軟，川普毫不掩飾自己的憤怒。

川普甚至於今年稍早時與歐洲央行 (ECB) 行長德拉吉就歐元兌美元匯率疲軟問題有過爭論，同時經常引用強勢美元指責抨擊 Fed 和他親手挑選的主席鮑爾 (Jerome Powell) 未能積極地降低利率。

但是 Turner 說，歐洲和亞洲政策制訂者面臨的「深刻挑戰」，「現在意味著無論是透過貿易和解或 Fed 轉向全面寬鬆週期，讓美元走弱如今都將是華盛頓的工作，這些結果看來都無法立竿見影，這意味著風險環境很可能會惡化到年底。」

Turner 認為，對於傳統的避風港日圓來說，這也是個好消息。

至於歐元，由於歐洲的經濟放緩從製造業擴大到服務業，並且 ECB 已恢復債券購買，歐元兌美元在年底前可能會跌至 1.05 至 1.10 美元區間。Turner 說，與此同時，英國進一步延長目前的 10 月 31 日脫歐最後期限的前景，可能會使英鎊再貶值 5%。

對一籃子 6 個主要競爭對手貨幣的非貿易加權衡量指標 ICE 美元指數本月有所回落，10 月以來滑落約 0.6%，但在今年 10 月 1 日觸及 2 年多高點之後，今年以來仍上漲 2.7%，在過去 12 個月中上漲約 3.3%。