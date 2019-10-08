熱錢湧入 新台幣收30.842元創近半年新高

美國 12 月降息預期升溫，帶動資金持續湧入新興市場，台股與新台幣今 (8) 日在外資大舉匯入下股匯同步齊揚，新台幣終場升值 0.6 分，新台幣兌美元收在 30.842 元，創近 6 個月來新高，台北與元太外匯市場成交量合計共 14.94 億美元。

外資持續湧入台股，台積電股價衝上 286.5 元歷史新高，台股指數也攻破 11000 點，新台幣在外資、出口商與投信同步拋售下，帶動新台幣盤中一度勁揚逾 1 角，盤中匯價一度衝高至 30.799 元。

外匯交易員指出，美中貿易戰不確定因素短期難以消除，加上市場對美國降息預期升溫，導致市場持續拋售美元，轉進有轉單效益的台灣，今天光是外資、投信與出口商賣美元，讓新台幣盤中升勢強勁，一度衝破 30.8 元關卡，隨後在美元買盤進場調節下，壓抑新台幣升幅，終場升值 0.6 分作收。

中央銀行總裁日前示警，台灣要注意避免被美國列入外匯操作觀察名單，市場解讀，央行對於新台幣調節力道相對有限，但外匯交易員認為，央行多少有進場調節，否則依照今天外資與出口商拋售力道，無法單靠進口商的力量抵擋新台幣升勢。

外匯交易員分析，美中貿易戰 10 月談判難有具體結果，美國降息氛圍轉強，在資金轉向持續湧入下，新台幣短線料將持續升值。