雙方立場分歧仍大 歐盟拒絕英國脫歐談判請求

外媒報導，英國政府向歐盟提議於本週末舉行脫歐談判，遭歐盟委員會 (Europe Commission) 以雙方立場差距大，以及英國首相強生 (Boris Johnson) 新提案無法提供任何達成協議的基礎為由，拒絕英國政府的談判請求。

外媒援引歐盟委員會發言人 Natasha Bertaud 指出，本週末不會針對強生提出的脫歐方案進行討論，並表示會讓英國在下週一獲得較詳細的提案機會。

英國首相強生稍早提出讓北愛爾蘭與歐盟維持特殊關係，以取代先前的「愛爾蘭邊境保障措施」(Irish border backstop) 之脫歐方案，不過外界普遍認為，此方案不太可能獲得歐盟支持。

圖：AFP

《泰晤士報》(The Times) 援引一名歐盟外交官指出，若歐盟與英國政府於本週末啟動談判，外界會將其視為正式會談，但目前雙方分歧仍大，距離正式談判還很遠。

英國政府發言人認為，英國方面已在脫歐方案作出公平讓步，表示其對於達成協議的積極態度，希望能以此方案為基礎，週一與歐盟進行脫歐談判，呼籲歐盟在邊境協議上作出讓步，共同努力推進協議進程。”

英國提議，北愛爾蘭應於 10 月 31 日，和英國一起離開關稅同盟，但仍留在歐盟單一商品市場中。

儘管強生上任以來堅稱不會再延後脫歐期限，但根據英國政府提交給蘇格蘭的一份法庭文件，強生政府將致信歐盟，要求若 10 月 19 日前未達成脫歐協議，將會要求延遲脫歐，脫歐態度出現轉變。

對此，英國政府發言人表示，不會對正在進型的法律程序發表評論。外界則認為，強生將藉由法律途徑避免延長時程，或試圖向歐盟施加壓力，使其拒絕此要求。