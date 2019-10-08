瑞儀9月營收持平8月 Q3季增15%優預期

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收 48.21 億元，月減 0.24%、年減 2.31%，第 3 季營收 150.52 億元，季增 15.96%、年增 8.12%，法人表示，雖然瑞儀今年手機背光產品出貨比重下滑，但受惠蘋果 10.2 吋平板新品推出，加上尺寸放大平均單價提高影響，第 3 季營運表現仍優預期，但第 4 季將回落修正。

瑞儀累計今年前 9 月營收 428.91 億元，年增 19.56%。

法人表示，瑞儀受蘋果改採 OLED 面板影響，今年手機營收比重下滑，但平板產品需求維持高峰，可望彌補手機產品衰退壓力，預期全年高峰落在第 3 季，第 4 季則將回落修正。

瑞儀日前表示，今年客戶拉貨較去年平均，去年主要集中第 4 季，但目前客戶訂單能見度已達 11 月，雖然全球政經局勢不穩定性仍大，但今年以來客戶拉貨正常，並沒有特別感受到客戶提前拉貨需求，車載產品方面，需求、出貨逐步升溫，預期將是未來逐步成長的產品別。

瑞儀 9 月除其他主要以車載產品為主的背光產品出貨增加，其餘產品出貨量皆下滑，行動裝置出貨 768.2 萬件、月減 29.2 萬件，IT 產品為 355.4 萬件，月減 2.4 萬件，TV 部分則減少至 1.1 萬件，其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量則為 19.2 萬件，月增 1 千件。