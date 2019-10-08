蘋果釋出 macOS Catalina 果迷淚送 iTunes 美好時代

週一 (7 日) 果迷含淚目送 iTune 時代終結，並迎來新一代 MacOS Catalina 系統，多項上路的新功能，預料將顛覆 Mac 用戶以往的使用體驗。
蘋果 (AAPL-US) 週一推出新一代 MacOS Catalina 系統，提供七大熱門新功能，供 Mac 用戶嘗鮮體驗。
- macOS Catalina 分拆了 iTune 音樂、電視和播客提供單獨的應用程序。
- 內建 Sidecar 功能，透過有線或無線方式使用鏡像，讓用戶把 iPad 當成電腦的第二個螢幕。
- MacOS Catalina 提供下載後，Mac 用戶能夠在 App Store 下載 Apple Arcade，無限暢玩 100 多種遊戲。
- 螢幕使用時間 是 iOS 12 的新功能，Mac 用戶現在也能使用了。
- 全新的 Find My 功能：結合尋找朋友與我的 iPhone 應用程式，即使離線無訊號一樣可定位。
- 更新的應用程式：更新的應用程式與包括改善照片、提醒事項、備忘錄、郵件和 Safari。還有一些安全方面的改進，比如增加 Gatekeeper 保護、所有 Mac 都配備 Apple T2 安全晶片的啟動鎖。
- 可存取姓，提供一個全新的語音控制功能，允許使用者完全用語音操作 Mac 電腦，所有的處理都在設備上完成。
macOS Catalina 可用於下列大多數 Mac 電腦，清單如下：
• 12 英吋 MacBook
• MacBook Air，2012 年及後續版本
• MacBook Pro，2012 年及後續版本
• Mac mini，2012 年及後續版本
• iMac，2012 年和後續版本
• iMac Pro
• Mac Pro，2013 年及後續版本