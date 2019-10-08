新聞

蘋果釋出 macOS Catalina 果迷淚送 iTunes 美好時代

蘋果釋出 macOS Catalina 果迷淚送 iTunes 美好時代。(圖片：AFP)
蘋果釋出 macOS Catalina 果迷淚送 iTunes 美好時代。(圖片：AFP)

週一 (7 日) 果迷含淚目送 iTune 時代終結，並迎來新一代 MacOS Catalina 系統，多項上路的新功能，預料將顛覆 Mac 用戶以往的使用體驗。

新一代 MacOS Catalina 系統釋出，Mac 用戶可立即下載。(圖片：AFP)
新一代 MacOS Catalina 系統釋出，Mac 用戶可立即下載。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 週一推出新一代 MacOS Catalina 系統，提供七大熱門新功能，供 Mac 用戶嘗鮮體驗。

  • macOS Catalina 分拆了 iTune 音樂、電視和播客提供單獨的應用程序。
  • 內建 Sidecar 功能，透過有線或無線方式使用鏡像，讓用戶把 iPad 當成電腦的第二個螢幕。
  • MacOS Catalina 提供下載後，Mac 用戶能夠在 App Store 下載 Apple Arcade，無限暢玩 100 多種遊戲。
  • 螢幕使用時間 是 iOS 12 的新功能，Mac 用戶現在也能使用了。
  • 全新的 Find My 功能：結合尋找朋友與我的 iPhone 應用程式，即使離線無訊號一樣可定位。
  • 更新的應用程式：更新的應用程式與包括改善照片、提醒事項、備忘錄、郵件和 Safari。還有一些安全方面的改進，比如增加 Gatekeeper 保護、所有 Mac 都配備 Apple T2 安全晶片的啟動鎖。
  • 可存取姓，提供一個全新的語音控制功能，允許使用者完全用語音操作 Mac 電腦，所有的處理都在設備上完成。

macOS Catalina 可用於下列大多數 Mac 電腦，清單如下：

•    12 英吋 MacBook
•    MacBook Air，2012 年及後續版本
•    MacBook Pro，2012 年及後續版本
•    Mac mini，2012 年及後續版本
•    iMac，2012 年和後續版本
•    iMac Pro
•    Mac Pro，2013 年及後續版本

延伸閱讀

留言載入中...P

相關新聞