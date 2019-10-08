全球經濟動盪 航空業面臨破產潮

據《路透社》報導，隨著全球總體經濟的逆風，全球航空業正面臨重大危機，該產業的破產率也正以前所未有的速度，呈現爆炸式成長。

航空業破產通常是在經濟衰退之前，或是處在經濟衰退期間內才較為顯著，但近期全球航空業卻在經濟並未出現衰退的環境下，連續出現航空公司破產。

如印度捷特航空 (Jet Airways)、英國湯瑪士庫克航空 (Thomas Cook Airlines)、巴西哥倫比亞航空 (Avianca Airline) 等公司相繼聲請破產表明，2020 年將是全球經濟災難性的一年。

法國的藍鷹航空 (Aigle Azur) 和特大航空 (XL Airways)、日耳曼航空 (Germania)、英倫航空 (Flybmi) 以及斯洛維尼亞的亞德里亞航空 (Adria) 是近日聲請破產的另一波破產航空公司。

隨著夏季旅行旺季的結束，航空業面臨了沉重債務、收入惡化、現金減少、燃料成本上升、美元走強以及全球經濟動盪，種種逆風皆對該產業造成巨大影響。

航空調查機構 IBA Aero 的 CEO Phil Seymour 向路透社表示：「今年第四季航空業可能遭遇更多挫敗。」Seymour 表示，強勢的美元嚴重損害了新興市場的航空公司。

根據《路透社》所編撰的全球航空業指數也顯示，自 2018 年初以來，航空業便持續處於低迷狀態，並且於今年年內跌破了長期上升趨勢線。