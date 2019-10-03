下屆Fed主席？川普看上超鴿派票委布拉德

美國聯準會 (Fed) 超鴿派票委：聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard)，近年來的看法，常偏離聯準會的中間值，金融市場常開玩笑稱，布拉德是邊緣人，但現在看來，布拉德與川普的想法越趨一致，甚至可能是下屆 Fed 主席的熱門人選，影響力似乎逐漸擴大。

布拉德今年 58 歲，擔任聖路易斯 Fed 行長 11 年。英國《經濟學人》曾將他列為全球十大最具影響力的經濟學家之一。

在上次的 FOMC 會議上，布拉德是唯一希望聯準會降息「兩碼」的票委。

過去三年，布拉德可說是聯準會中最鴿派的代表。布拉德總是提倡，採取積極的貨幣政策來刺激經濟，並經常質疑聯準會的同事們，為低通膨所做的努力太少了。

布拉德早前在接受外媒訪問時表示，中美達成貿易協議，可能還需要一段時間，考慮到美國經濟面臨的下行風險，聯準會還有一段路要走。布拉德確信，今年年底之前，聯準會有必要再度降息一碼。

儘管布拉德認為美國經濟面臨下行風險，與川普的美國經濟強盛之說相左，不過，對於極度寬鬆的貨幣政策立場，則與川普的渴望一致，引起川普的關注。

市場許多聲音開始猜測，如果川普順利連任，布拉德將可能成為 Fed 主席最熱門的候選人。

川普的首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上個月曾表示：「布拉德是聯準會當中，真正的思想領袖」。這番言論，就是在川普批評現任聯準會主席鮑爾的幾天之後。

儘管鮑爾是獲得川普欽點成為 Fed 主席，但鮑爾上台第一年，就升息了四次，讓川普非常不滿。鮑爾的任期將到 2022 年 2 月。

前 Fed 官員 Nathan Sheets 認為，布拉德願意對支持經濟的運作方式，採取開放態度，對於委員會來說是非常有價值的。Nathan Sheets 指出，布拉德的觀點，邏輯相當理智，若按照這樣的立場走下去，布拉德未來可能會擔任更有影響力的職位也說不一定。