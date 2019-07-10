思科以26億美元收購光纖網路零件廠 Acacia股價飆漲35%

為了在多雲端平台和 5G 高速網路世代中增加競爭力，思科系統 (CSCO-US) 週二 (9 日) 宣布，同意以現金 26 億美元收購光纖網路零件製造商，刺槐通信 (Acacia Communications)。受此消息激勵，刺槐通信(ACIA-US) 股價暴漲 35%，達到每股 65 美元，飆升至兩年以來最高位。

刺槐通信股價走勢圖 (圖片: Investing)

根據該收購協議條款，思科將以每股 70 美元收購刺槐股份，比起週一 (8 日) 收盤價的 48.06 美元溢價 46%，目前尚須等待監管機構的批准，這項收購預計在思科的 2020 會計年度下半年完成。

華爾街得此收購消息歡欣鼓舞，推動思科股價一度上漲近 0.7% 至每股 56.65 美元，截稿前思科股價上漲逾 3%，來到 56.34 美元。

思科系統股價走勢圖 (圖片: Investing)

根據負責思科光學系統的 Bill Gartner 在他的部落格中寫道，刺槐的產品將能提升網路通訊品質，加強性能和傳輸量，Gartner 補充道，刺槐的光學技術，將會結合思科在光學、晶片和軟件技術優勢。

刺槐的員工將會加入思科在網路和安全業務底下的光學部門。

思科的網路安全業務總經理 David Goeckeler 表示：「隨著爆炸式的雲端和高頻寬網路世代來臨，光纖網路的技術將是產業關鍵」

他指出，收購 Acacia 將使我們在切換網路、路由器和光纖網路產品有更多組合，來盡力滿足客戶最高的要求。

過去三個月刺槐股價在過去三個月下跌了 17%，反觀思科股價上漲了 1.8%。