宸鴻9月營收年增3成創今年新高 Q3營收破400億元

觸控廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收，達新台幣 148.16 億元，月增 16.55%，年增 30.98%，創今年單月新高，主要受蘋果、微軟新品拉貨帶動，第 3 季營收突破 400 億達 400.54 億元，季增 40.8%，年增 24.4%，為同期新高。

宸鴻 9 月營收創今年單月新高，法人表示，宸鴻受蘋果 iPhone 和新款 10.2 吋 iPad 目前銷售狀況來看皆優於市場預期，預期將啟動備貨，加上微軟將推出新款 Surface Pro 和 Surface Laptop，預期 10 月營收可望再往上。

宸鴻日前也釋出第 4 季營運樂觀看法，下半年客戶訂單、需求穩定，加上 9 月關稅延後至 12 月影響，部分客戶提前拉貨，因此下半年營運審慎樂觀，惟要觀察貿易戰協商的後續變化。

宸鴻日前觸控展中展出 1 吋到 100 吋奈米銀應用相關產品，雖然目前營收占比仍低，預期明年奈米銀營收、獲利占比將可望倍增提升至 5%，目前主要產品仍為大尺寸互動式電子白板，已少量出貨給中國客戶。

宸鴻累計今年前 9 月合併營收 996.62 億元，年增 40.69%。