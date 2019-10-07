〈台北紡織展〉聚陽衝刺運動應用 明年營收續成長 增幅估逾1成

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平今 (7) 日指出，目前正在接洽明年第 2 季的接單，明年上半年可望優於今年同期，明年整年可望新增 4-6 個新客戶、加上運動服飾需求強勁，全年依舊成長，年增幅可望與今年相當。

聚陽今年首度參加台北紡織展，以「Live No Limit！= Athleisure」為主體，結合運動機能與時尚流行，展現運動和時尚、3D 科技和智能服飾應用。

周理平坦言，第 4 季到明年第 1 季，已感受部分客戶因為美中貿易戰比較觀望，轉單效應並不明顯，主要是客戶在等談判結果，加上目前關稅只有 10% 左右，導致下單態度較為觀望。

周理平進一步指出，目前客戶成長不一，像 Target 很強、但 GAP 還好，但整體還是成長，而從接單來看，明年上半年還是比今年同期好，但由於低點在第 2 季，目前正在處理第 2 季的接單。

明年整年來看，聚陽可望新增 4-6 個客戶，主要是運動相關品牌，其中瑜珈、慢跑、戶外等服飾都是成長動能，目前聚陽運動服飾比重約 25%，明年將進一步成長，全年營收成長幅度，估持平今年或略減。

產能方面，聚陽明年計畫自有產能再增加 10%，其中印尼 2 個新廠，目前 1 個已經開始招工，另外 1 個也將於明年第 2 季完工，外包產能比重則將由 10% 逐步提升至 15%。

另外，周理平也透露，目前也在評估非洲、南亞等地擴產可能性，最快年底會比較明朗，其中在非洲其實去年開始有外包代工，接下來也不排除增加當地外包產能。