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聚陽首季EPS 5.15元寫單季次高 上半年強勁成長展望不變

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-02 20:01

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聚陽首季EPS 5.15元創同期高 上半年強勁成長展望不變。(鉅亨網資料照)

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (2) 日公告第一季財報，稅後純益 12.7 億元，季增 31.2%、年增 13.5%，每股純益 5.15 元，創歷史同期新高、單季次高。聚陽表示，第二季、上半年較去年同期成長目標不變。

聚陽第一季營收 99.23 億元，季增 13.3%、年增 15.3%；毛利率 27.8%，季增 2.23 個百分點、年增 0.65 個百分點；營業利益 15.8 億元，營益率 15.9%，季增 1.77 個百分點、年增 0.22 個百分點。


聚陽說明，第一季受惠客戶訂單需求強勁，加上航運船期恢復正常，營收及毛利率同步成長，推升整體獲利表現；至於第二季，雖然進入淡季，營收估較第一季呈現正常的季節性回落，但仍可望較去年成長。

聚陽進一步說明，第二季受到關稅影響還不大，主要觀察新台幣匯率變化，但上半年還是維持先前預估的強勁成長目標；至於下半年，目前則審慎保守，主要是客戶也在觀望美國總統川普關稅政策的走勢。

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