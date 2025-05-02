聚陽首季EPS 5.15元寫單季次高 上半年強勁成長展望不變

成衣代工大廠聚陽 ( 1477-TW ) 今 (2) 日公告第一季財報，稅後純益 12.7 億元，季增 31.2%、年增 13.5%，每股純益 5.15 元，創歷史同期新高、單季次高。聚陽表示，第二季、上半年較去年同期成長目標不變。

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聚陽說明，第一季受惠客戶訂單需求強勁，加上航運船期恢復正常，營收及毛利率同步成長，推升整體獲利表現；至於第二季，雖然進入淡季，營收估較第一季呈現正常的季節性回落，但仍可望較去年成長。