資金缺口恐急 JDI目標在本月達成4.68億美元的救助協議

外電報導，蘋果 (AAPL-US) 的供應商日本顯示器面板製造商 JDI(6740-JP) 在週一 (7 日) 表示，目標是在本月底前完成一項經修訂的救助協議，獲得至少 500 億日元 (4.68 億美元) 重要資金。

JDI 是蘋果 iPhone 螢幕的長期主要供應商，該公司營收約有 60% 來自蘋果。然而，面對如今 iPhone 銷量放緩，以及許多新 iPhone 機型使用較新的 OLED 螢幕，該公司的 LCD 廠呈現半負荷運轉。由於 JDI 難以將業務擴展到 iPhone 以外的產品，並且尚未生產用於高階智慧型手機的 OLED 螢幕，財務因此陷入困境。

在先前，以嘉實基金為首的中國投資集團，傳宣布放棄對 JDI 的投資計劃，JDI 因此將被迫重新開始尋找投資者。按計劃，中國資金原先將提供 800 億日圓 (7.42 億美元) 以營救 JDI。

不過，如果 JDI 達成了新的資金援助交易，這筆交易將緩解該公司所面臨的現金短缺風險。JDI 新任執行長 Kioroka Minoru 在接受採訪時表示，由於中低價位的智慧型手機需求提升，LCD 螢幕引起了新的市場興趣。

據了解，香港基金綠洲管理公司仍將繼續出資，蘋果則考慮擴大對 JDI 的資金援助，此外也有其他投資方將出資 50 億日圓左右，Kioroka Minoru 對此表示：「這筆資金的交易額接近 500 億，我相信我們可以在本月達成這筆交易。」

此外，Kikuoka 也指出，主要客戶的 LCD 螢幕訂單「比先前計劃的要多」。該公司也已開始生產 OLED 螢幕。有消息人士稱，JDI 今年將為蘋果的 Apple Watch 生產 OLED 螢幕。

當被問及有關量產用於智慧型手機的 OLED 面板時，Kikuoka 表示該公司將正積極尋求業務合作夥伴或投資者，並避免產能過剩。

在先前，有知情人士表示，蘋果在原先的救助計劃中將投資 100 億日圓，有鑑於中方的撤資，蘋果目前正考慮將該投資金額翻倍，達到 200 億日圓。