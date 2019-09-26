中資打算收手 日本中小型面板廠JDI再度陷入經營危機

《日本經濟新聞》週四 (26 日) 報導。在有關日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在週四 (26 日) 傳出中國的嘉實基金管理集團，決定在出資方面向後展延。JDI 的經營重建，也可能因此重新回到原點，讓一波三折的重建過程，變得更加撲朔迷離。

(圖片：Investing.com)

參與談判過程的相關人士，透露了以上訊息。JDI 的發言人則未發表評論。而原本 JDI 則是預訂在 9 月 27 日召開臨時股東大會，針對嘉實基金等中資的金援案進行討論。

今年 8 月，JDI 與中國的嘉實基金還有香港的對沖基金 Oasis Management 達成協議，雙方簽下合約，中資同意對 JDI 進行 800 億日圓投資。

在 JDI 的資金調度方面，最大股東的日本政府主導官民基金 INCJ(原本的產業革新機構) 在今年 9 月 3 日借了 200 億日圓給 JDI，也暫時化解 JDI 的經營危機。加上 JDI 已展開蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 11 的面板出貨，也確保了一定的資金回收。

然而中國嘉實基金打算在出資上進行展延，也讓 JDI 的經營重建再度面臨危機。香港對沖基金 Oasis Management 的未來動向，還有先前蘋果打算在嘉實基金的投資計畫中提供 100 億日圓，在日後將如何發展，到了現在更是備受矚目。

JDI 股價在 26 日的盤後交易，出現大幅滑落。在券商 SBI Japannext 所營運的私設交易系統 (PTS)，JDI 股價一度跌破 50 日圓，較當天東京股市的收盤價 67 日圓，下跌了 2 成以上。