匯豐銀行大裁員、趕走CEO 背後的意圖為何？

匯豐銀行告別 CEO John Flint，並準備裁撤成千上萬的就業機會，表明他們為了挽救財務困境，也加入新一波激進的改革行動中。

新一波的經濟風暴正在崛起

匯豐銀行週一宣布 Flint 「經董事會的共同協議」離開。他在該銀行工作了 30 年，卻只擔任了 18 個月的 CEO。

與此同時，匯豐還宣布計劃削減約 5000 個工作，以削減相關成本。 這是繼德意志銀行 (Deutsche Bank）、野村 (Nomura) 和法國興業銀行 (Societe Generale) 後，另一間宣布人事裁撤的金融機構。

匯豐銀行將這兩項決定歸咎於全球經濟前景的惡化。 分析師表示，Flint 的離開表明董事會希望採取更激進的策略，因為匯豐希望能在美中貿易戰、英國脫歐以及全球利率下降等風暴中安全下莊。

John Flint 的個人風格

Flint 為匯豐銀行前任 CEO Stuart Gulliver 欽點的繼任者，並被視為長久的基石。儘管他的任命時間相對較少，匯豐銀行於 Flint 在任期間並沒有偏離 Gulliver 的策略。

然而，自 2014 年 2 月 Flint 被任命以來，全球銀行業的前景已經大幅惡化。全球貿易緊張局勢繼續加劇，英國硬脫歐也已箭在弦上，另外全球央行為扭轉局面，也逐步表明降息取代升息。

匯豐銀行董事長 Mark Tucker 表示:「日益複雜且極具挑戰的全球環境」迫使公司須從頂端開始進行變革。摩根大通（JPMorgan）分析師 Raul Sinha 表示，「潛在前景快速惡化」是 Flint 離開的原因。

CMC Markets 的首席市場分析師 Michael Hewson 告訴英國雅虎財經:「匯豐銀行不僅只需要安定的策略，或許 Flint 希望銀行穩步前進的領導方式有點過於謹慎。」

儘管上半年結果顯示匯豐銀行以稅前利潤增長 15.8％至 124 億美元（102 億英鎊），比預期高出 8％。雖擊敗了上半年的盈利預測，但 Flint 仍然被迫退出。

「這些數字看起來很好，這表明管理層的變化不是關於績效，更可能是關於風格。」Hewson 說。

英國「金融時報」上週報導稱，作為華為執行官孟晚舟被拘留的部分參與者，匯豐銀行向美國檢察官提供證據的作法，激怒了中國官員。

Hewson 說，匯豐銀行可能犧牲了 Flint 來維護與中國的商業關係，但他表示「很難看出除了 Flint 之外的任何一位 CEO 能以不同方式處理這件事」

AJ 貝爾投資總監 Russ Mould 稱，Flint 的退出充滿「驚恐」，並提出「高階管理層之間的文化衝突」。

匯豐銀行董事長 Mark Tucker 在 Flint 擔任 CEO 前四個月就任銀行董事會主席，沙德資本首席策略師 Bill Blain 和前匯豐銀行家表示，這可能是關鍵。

Blain 告訴英國雅虎財經「擁有第一位外部董事長似乎讓董事會其他成員對於現況不甚滿意」。

「很明顯，匯豐銀行陷入了困境。它的英國業務無處可去。糟糕的零售和商業銀行業務被一個臃腫又缺乏想像力的官僚體系佔據，而它只能謹守香港的業務。」

激進改革

無論 Flint 離開的原因是什麼，「替換他的難度可能很高」，Mould 說。

今年匯豐的股價相對持平，整個投資銀行業的市場和併購活動都在下降。

前景正在惡化而不是改善。 英國央行上週削減了對英國的成長預測，最新的中國 GDP 數據顯示近 30 年來最慢的季度成長。香港的民主抗議活動沒有放緩的跡象，可能對那裡的經濟活動產生影響。

「匯豐銀行的主要挑戰顯而易見」瑞銀分析師 Joel Napier 表示。「FED 在 7 月份下調了 25 個基準點，而且匯率曲線意味著在年底前會再降息兩次。其他曲線也大致相同。不穩定的地緣政治也可能對匯豐的最大市場產生重大影響，包括香港、中國（貿易，國內波動）和英國（英國脫歐）。」

Napier 表示，匯豐銀行的新領導層可能會試圖以削減成本作為回應。 成本壓縮已經在進行中。匯豐銀行 CFO Ewan Stevenson 在與分析師的電話會議上表示，匯豐週一公佈的裁員計劃將使該銀行的全球薪資賬單減少 4％，並將支付高達 7 億美元的遣散費用。

Hargreaves Lansdown 的股票分析師尼 Nicholas Hyett 表示，隨著總體經濟和地緣政治的下行風險加劇，匯豐董事會可能會尋求更激進的改革。

目前，匯豐銀行全球商業銀行業務負責人 Noel Quinn 暫時接任 CEO，同時也正在尋找其他永久性的替代人選。為避免市場反應過於激動，沒有立即提供潛在接班人的名稱。