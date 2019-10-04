〈每日外資外匯觀點〉經濟數據連三壞 美元多頭提防非農再爆雷

周四公布的美國九月 ISM 非製造業 PMI 數據創下 2016 年八月以來新低，市場對聯準會降息預期急遽升高，美元指數一度急跌逾 30 點，周五 (4 日) 亞洲盤交易時間持續跌破 99，維持在 98.87 附近震盪，使得即將公布的美國非農就業報告及聯準會主席鮑威爾談話更加受到關注。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國九月 ISM 非製造業 PMI 為 52.6，遠低於預期的 55.3。本周兩項 ISM 數據及「小非農」ADP 數據均表現不佳，使得今晚公布非農就業數據不如預期的可能性升高，市場對經濟成長放緩的憂慮加深，可能讓美元遭受進一步打擊。

東京三菱日聯銀行首席金融經濟學家 Chris Rupkey 表示，美國非製造業 PMI 數據不如預期，市場對衰退來襲的恐慌持續放大。數據公布後，美元指數一度跌到 98.64 低點，日圓升高至 106.48，歐元也上漲至 1.0999。

外匯網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 表示，市場對美元的負面情緒升高，但從日線圖來看，美元指數仍位於上升趨勢線之上，多頭仍有可為。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 指出，本周 ISM 數據疲軟，可能會推動美元、美債殖利率和美股全面走低，投資人正在為疲弱的就業數據做準備，對聯準會美聯儲今年將被迫再次降息的預期升高。

過去幾周美元表現強勢，主要受到投資人預期歐洲等其他主要經濟體表現將遜於美國所致，美元多頭部位處於三個月來的高檔。不過，大華銀行 (UOB) 的季度全球前景報告指出，市場對聯準會持續放寬貨幣政策的預期升高，未來幾個月內，美元兌主要貨幣的漲升力道大為減弱。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 預期，在周五非農報告公布前，美元可能持續承受壓力承壓，而日圓的避險需求仍然高漲，建議逢反彈做空美元兌日圓。