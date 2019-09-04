中國鋼鐵限產+礦產大增！全球鐵礦砂價格創下近期新低

由於中國的鋼鐵市場正因中共國慶而限產，再加上全球鐵礦砂產量大幅提升，近期鐵礦砂價格已創下近 8 年來最大單月跌幅。

根據標普全球普氏數據顯示，截至 8 月底，鐵礦砂價格已下跌 27% 至每公噸 85.85 美元，為 2011 年 10 月以來的最大跌幅。

鐵礦砂 62 品位日線走勢圖 圖片：investing.com

在川普總統威脅要對中國商品徵收新的關稅後，全球貿易緊張局勢引發了市場崩盤，由於負責全球一半以上鋼鐵產出的中國鋼鐵業疲軟，以及對未來需求的擔憂，導致下跌加劇。

雖然價格下跌並降低關鍵成本，相對減輕了鋼鐵製造商的壓力，但它仍將侵蝕包括必和必拓集團和力拓集團在內的大型礦業公司的利潤，尤其目前鐵礦砂價格的前景仍相當不穩定。

澳洲投資銀行麥格理 (Macquarie) 原物料商品分析師 Serafino Capoferri 表示：「震盪的力道讓我感到驚訝，我沒想到會有如此的暴跌。」

8 月份的下跌幾乎消除了 7 月推高市場每噸 126 美元的漲勢，儘管最近幾天價格小幅上漲至每噸 89.35 美元。

然而由於中國經濟數據好轉，且對鋼鐵生產的限制逐步寬鬆也可望能進一步帶來刺激。

中國鋼鐵產量在 6 月和 7 月下降，而其他地區的鐵礦供應量仍有增加趨勢，特別是巴西。

曾是該行業的最大出口國的巴西淡水河谷公司 (Vale SA)，在 1 月份一場致命的自然事故後暫停了大部分生產，但在 6 月重新啟動了一些業務，並計劃在今年剩餘時間內逐步恢復。

在全球範圍內交易的每 10 噸鐵礦石中便有 7 成來自中國，而中國鋼廠在許多方面受到了衝擊。

與美國的貿易戰已經對中國放緩的經濟成長前景的信心產生動搖。這些鋼廠還需面臨利潤率下降，人民幣貶值和環境限制等因素，這些都加劇了傳統夏季鋼鐵需求的疲軟。

根據 Liberum 的數據，佔當地鋼鐵需求約 40% 的中國房地產市場放緩。麥格理表示，旨在促進經濟成長的基礎設施項目亦不會使用足夠的鋼材來抵消房地產活動的下降。

該銀行預測，國際鐵礦​​砂市場將在七年內出現首次供給過剩，為 2000 年以來最大。

鐵礦石的下跌無論多麼短暫，都為鋼鐵製造商提供了一些緩解。

必和必拓和力拓是世界上市值最大的兩家上市礦業公司。

力拓鐵礦石部門 CEO Chris Salisbury 表示：「即使我們預計中國市場會略微放緩，但我們也預計下半年基礎設施將更加強勁，我們對鐵礦砂後市是謹慎樂觀。」

必和必拓預計會出現更多震盪，該公司最近的生產中斷可能需要長達三年的時間才能使鐵礦石供應正常化。該公司的報告稱「隨著調整的進行，價格可能會有所波動。」

兩間企業均拒絕進一步評論價格下跌的影響。但即使 8 月份下跌，價格仍高於長期均線。力拓在澳洲鐵礦石銷售的利潤率在 2019 年上半年突破 70% 以上。

Argonaut Securities 分析師 Helen Lau 表示，夏季結束可能會再次提高鋼鐵產量。「如果生產開始恢復，鐵礦石價格也可能會跟著恢復」她說。