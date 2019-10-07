多頭撿到槍？衝關火力看蘋概 別玩開高走低

今 (7) 日是台股多空關鍵轉折的第 3 個交易日，上周五美國公布失業率創下半世紀來新低，激勵美股強彈，對台股多頭來說，就像撿到槍，將有助於結束回檔走勢，再度發動攻勢。而今天台股衝關的火力，仍得看蘋概股，只要別再玩開高走低，指數將有機會往 11000 點關卡靠近。關鍵密碼為 10911、10947 與 10977 點。

台股今日如藉美股「金髮女孩」利多激勵開高，衝過 10900 點關卡後，就不宜再軟腳，衝過 10911 點之後，在 11000 點關前，最重要的 2 個中途站為 10947 與 10977 點，只要能站穩，將有機會挑戰 11000 點關卡。但如衝關 10900 點後，又遭遇獲利調節賣壓，下方 10877 為 10900 點關卡護城河，不宜棄守，否則仍有回測月線的疑慮。如再棄守 10847、10827 點，則將再考驗國家隊護盤區 ---10800 點關卡的支撐力道。

台股本周僅有 3 個交易日，多頭是否有足夠動能趕在長假前發動快攻? 盤中還得留意香港局勢是否干擾多頭攻勢? 今明 2 天盤勢拉高後，仍將有擔心長假變數的調節賣壓。由於本波衝關的主攻部隊，仍將是電子三王率領的蘋概股，因此盤中可同時搭判觀察新台幣匯率走勢，上周新台幣匯率升破 31 元，是否可為台股引進新一波熱錢搶進，將是後續外資資金動能的觀察重點。

台股 9 月業績陸續公佈中，目前較整齊的族群為蘋概股，果然隨 iPhone 11 新機開賣，蘋概股零組件與下游組裝，大立光、鴻海、新普等，都繳出亮眼成績。另一個可關注的盤面變化，則是台股三檔「準千金」股后爭霸戰，台股新聞版面上，已經久違的「準千金」、「股后」等稱號再度出現，台股高價股部分，如能再出現「千金」股，將有助於帶動人氣，並推升量能，衝關「萬一」較有機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)