盤前財經大事搶先讀2019年10月07日

今日操盤前瞻

台灣 9 月進出口

中國、香港股市休市

新股掛牌：晶碩、八貫、亨泰光

除權息：今展科

低價機種出貨看俏 郭明錤估明年 Q1 iPhone 年增 10% 供應鏈將受惠

天風證券分析師郭明錤最新報告中指出，第 4 季新 iPhone 砍單疑慮降低，加上明年第 1 季 iPhone SE2 開始出貨，估明年第 1 季 iPhone 出貨量 4500 萬 - 5000 萬支，年增 10%，其中看好 iPhone 11/XR/SE2 出貨，相關台廠供應鏈如台積電、和碩、可成等，可望受惠。閱讀全文...

〈台股風向球〉貿易戰協商關鍵時刻到來 謹慎因應連假前變盤壓力

台股上周五再度被壓在 5、10 日線之下，並見到日線翻黑，不過，月線仍有撐，台股交易員指出，加權指數 K 線已連 3 個交易日十字線，顯示多空拉扯膠著，即便美股上周五下跌壓力減緩，不過，貿易戰協商在即，美歐貿易戰緊張情勢又攀升，10 月國慶連假變盤說不得大意。閱讀全文...

〈觀察〉美國降息 才知道壽險業誰在「裸泳」

雖然台灣央行總裁楊金龍已「明示」今 (2019) 年不會降息，但美國聯準會 (Fed) 年底前還可能降息，對台灣壽險業來說，由於是美元計價債券的主要買方，一旦聯準會持續降息，壽險公司先前所持有的大量可贖回國際債券，面臨提前且密集被贖回的風險大增，尤其是資產配置於美元固定收益部位有高占比的壽險公司，壓力更大。閱讀全文...

可成擁 3 大利基 外資上調目標價至 300 元

外資出具報告指出，金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 擁 3 大發展利基，包括現正熱銷的 iPhone 11、明年上半年將推出的 iPhone SE 2 、及明年下半年新款 5G iPhone，都將採用外部金屬框架，可望帶動需求上揚，重申買進評等，並上調目標價至 300 元。閱讀全文...

「禁蒙面法」壓垮駱駝最後一根稻草？一文掌握香港三大經濟警訊

中國 10 月 1 日盛大舉行建國 70 周年慶典，但令中國芒刺在背的正是香港抗爭，特首林鄭月娥宣布「禁蒙面法」於 5 日零時起實施，引發新一波激烈示威，港鐵昨晚緊急宣布停駛，銀行、商場、超市及零售店鋪也暫停營業，港股甚至一度重挫逾 500 點，失守 26000 點關卡。閱讀全文...

