女力消費驚人！HAPPY GO Pay支付金額居冠 平均「嗶」破2600元

HAPPY GO Pay 以擁有逾 900 萬會員基礎,橫跨遠東集團百貨零售通路的支付工具,上市屆滿一個月,鼎鼎聯合行銷 (HAPPY GO) 發現,女性卡友族群消費力驚人,不僅總體消費金額高於男性近 5 成,綁定信用卡後的每筆均消金額均高於男性約 3 成左右,又以台北市的女性卡友每卡均消嗶破 2600 元居冠,遠高於市場上的其他行動支付工具的平均金額,顯示 HAPPY GO 卡友的女力消費驚人,也為百貨周年慶提前暖身。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城指出,遠東集團選在 8 月底前推出 HAPPY GO Pay,同時祭出點數 15 倍以上的高回饋,不僅是為接下來的百貨公司周年慶檔期提前暖身,也希望提前測試一下卡友的接受度。結果發現,藉由這個全新點金合一平台的推出,成功吸引新卡友加入消費,新增的消費者人均消費金額高達 2700 元,消費力不容小覷。

另外,百貨零售通路密集的雙北市交易量驚人,佔總消費金額的5成以上,以各都會區來看,每卡平均消費金額則由台北市的女性卡友和新竹縣的男性卡友分別以 2600 元和 1800 元奪冠。整體而言,女性消費族群以壓倒性的消費力完勝;而以交易類型來看,食品餐飲類使用 HAPPY GO Pay 的頻次和交易總金額均冠,服飾配件類則每卡和每筆均消在居冠,約在 2400 元以上。