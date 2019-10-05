HONDA駐煞車系統發現異常 新款FIT上市時程恐受影響

《日本經濟新聞》週六 (5 日) 報導。日本本田汽車 (7267-JP) 在今年 8 月 9 日於當地市場推出的輕自動車 (排氣量 660cc 以下，俗稱 K-Car) 全新一代「N-WGN」，由於電子式駐煞車系統的問題，已於 9 月上旬停止生產。而這項消息也在本 (5) 日曝光。由於本田預計在近期推出的新款「FIT」上頭，也將搭載同款電子式駐煞車系統，其上市日期也因而出現延後的可能。

(圖片：Investing.com)

N-WGN 是本田暢銷車「N-BOX」的衍生車種，在車高方面則是較 N-BOX 來的低。原本預定在 7 月 19 日上市，但因為駐煞車系統的供給問題，在時程上延到了 8 月 9 日。

然而在上市之後，於 9 月 2 日的檢查時，發現了駐煞車系統的異常警告燈有不正常亮起的現象，本田也在 9 月 7 日停止了 N-WGN 的生產及銷售。本田也將在解決相關問題後，再度重啟 N-WGN 的生產。而本田的公關部門表示，在目前並無預定進行車輛召回的動作。

HONDA FIT (資料照片) (圖片：AFP)

這次問題的駐煞車系統，也會使用在本月 25 日於東京車展公開亮相的新款 FIT 上頭。而原本預定 11 月中旬在日本的上市計畫，也預估將會向後展延。而現行款的 FIT，過去則是在 2013 年於日本上市後不久就問題頻傳，也有多次的召回紀錄。