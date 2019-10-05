〈熱門股〉凌巨利基型產品避價格衝擊 股價周漲9.23%

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年10月5號11點52分

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 以多樣少量策略布局利基型產品，力拚降低貿易戰風險、面板跌價壓力，隨著中小尺寸面板跌價趨緩，部分尺寸更止跌回穩，凌巨第 3 季營收可望延續第 2 季表現，並維持本業獲利，股價本周受青睞，站回所有均線之上，周漲 9.23%。

凌巨表示，美中貿易戰尚未爆發時，已因應主要客戶要求，將部分模組產線搬回台灣，去年美中貿易戰爆發時，凌巨因此可快速應對，目前台灣、中國產能皆可滿足需求，未來將著重加值化、利基型產品，強化產品競爭力。

展望下半年，凌巨表示，第 4 季能見度不高，保守看待營運。

凌巨第 2 季在本業轉盈、處分子公司挹注下，純益、每股純益雙創新高，法人表示，雖然第 3 季沒有業外利益挹注，但仍可望維持獲利，主因是凌巨近年來著重在利基型、高值化產品。

凌巨總經理的場昭光 (Akimitsu Matoba) 日前也曾表示，凌巨並未生產智慧型手機、電腦等相關產品，主要著重利基型中小尺寸面板市場，產品包含白色家電、醫療、手持裝置、導航設備、對講機、戶外顯示、POS 機等，公司策略是多樣少量產品，盼不受市場價格戰爭影響，預計今年工控產品營收占比可望拉升至 55%、車用產品也可望突破 3 成。