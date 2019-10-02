美製造業指數震撼彈 考驗多方控盤 攻萬一好事多磨？

外資歸隊大買台積電，讓台股昨日在颱風過後，上演價量齊揚，推高台股指數上漲 137 點，收盤價 10967.65 點，距離 11000 點距離只有 33 點。但是昨夜美國製造業指數創下 10 年新低，又丟了震撼彈，加上周選擇權結算，考驗多方控盤功力。關鍵多空點位為 10906、10947 與 10977 點。

台股今日如受美股影響，多方能否持續掌握控盤優勢，關鍵還是看 10900 點關卡，只要 10906 點能夠挺住，顯示多方仍緊抓控盤權，若今日回檔，幅度愈小愈好，10947 可視為中途站，站穩仍有機會往 10977、11000 點關卡挑戰。但如 10906 點未能守住，下方 10877 點更為關鍵，不宜棄守，否則本波攻勢恐僅曇花一現！

台股本波指數能否再登高，主角仍得看台積電與蘋概股，美股昨日軟腳，但蘋果與台積電 ADR，仍雙雙小漲，如台積電與蘋概股能夠挺住，台股未見陣前換將，本波攻勢仍有機會往 11000 點關卡挺進。但如台積電與蘋概今天也出現軟腳現象，必須出現接棒的人氣股與力撐指數的權值股，否則對指數攻堅萬一，較為不利。

今天還有周選擇權結算，未平倉集中在 10900 點與 10950 點，投資人仍需提防莊家上下其手，大玩上沖下洗。總之，「萬一」關前，投資人選股、進場都得更加謹慎! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)