全球經濟成長大幅滑落 恐衝擊對鈀金的創紀錄升勢

鈀金的表現大放異采，從 2018 年初開始至今一直創出新高價紀錄，並且還在持續中，今年以來上漲約 40%。即使姊妹金屬白金最近無法守住一年多來的高位，它還是持續走升。

Aberdeen Standard Investments 的交易所交易基金 (ETF) 主管 Steven Dunn 表示，鈀金的上漲是受惠於「健康的需求、供應緊張和極具挑戰性的流動性狀況」，並且「鈀金還具有測試新高的條件」。鈀金期貨價格週三 (2 日) 收於創紀錄的每盎司 1665.50 美元。

鈀金和白金主要用於觸媒轉化器，有助於控制汽車廢氣的有害排放。但是，鈀金主要用於汽油引擎車輛，而白金則用於柴油引擎的車輛。柴油技術論壇 (Diesel Technology Forum) 的數據顯示，柴油僅占美國汽車銷量的一小部分，僅佔第 2 季總銷量的 2.9%。

Direxion 總經理兼另類投資主管 Ed Egilinsky 說：「由於歐洲和中國日益嚴格的排放標準，讓柴油動力逐漸向汽油動力發展轉移的趨勢，加上俄羅斯和南非的供應受到抑制，這些都是鈀金價格上漲的主要推動力。」

據特殊化學品公司 Johnson Matthey 指出，2019 年鈀金市場將連續第 8 年出現短缺。白金的情況則不同，Johnson Matthey 指出，過去 2 年中全球每年都有盈餘。儘管如此，白金期貨從 8 月下旬開始持續一個多星期的漲勢，從 8 月 23 日至 9 月 4 日價格上漲約 15%，至每盎司 984.20 美元。這是 2018 年 2 月來的最高水平。

Egilinsky 將白金的強勢歸因於人們對需求增加和產能收窄的預期。世界白金投資委員會 (The World Platinum Investment Council) 預測，由於投資人的高度興趣，今年需求將增加 9%。WPIC 預計，2019 年的產能盈餘將從先前的 37.5 萬盎司縮小至 34.5 萬盎司。然而，Johnson Matthey 預計今年將出現適度的赤字。

Dunn 說：「白金仍有投資價值，但它無法和鈀金一樣靠目前面臨的短缺問題受益。」白金期貨週二 (1 日) 收於每盎司 886.10 美元，為 8 月 27 日來的最低水平。9 月以來，白金下跌近 5%。Egilinsky 說，這是因為「面臨風險升高和強勢美元的情況下，貴金屬的全面回跌」。

他說，白金與黃金比接近歷史低點，使白金「出現歷史性過於低估」，他並提出白金可能長期走高的可能性。他說，該金屬可能「再次突破 1000 美元」。在 9 月初的期貨價格盤中高點曾經出現，但自 2018 年 2 月之後就一直沒有收盤站上這個高位。

Egilinsky 補充說，鈀金和白金之間價格的進一步分歧可以讓白金的使用更具經濟價值，從而導致其價格回升，但是這種轉變可能需要一段時間。鈀金也面臨一些不確定性。Dunn 說，金價測試新高的挑戰可能來自「全球成長的急劇下滑，而這將對汽車業產生重大影響」。