松江南京站地上權7日公告招標 底價估約40億元起跳

捷運松江南京站地上權招標案將在下週一 (7 日) 公告招標，國產署官員指出，該案底價為市價 4.5 成，推估約 40 億到 50 億元，地租年息 4%，存續期間 70 年，避免捷運週邊蓋出天價豪宅影響房價，該地上權案將限制不可興建住宅，據悉，包括壽險、銀行、餐飲旅宿業者，皆表態有意願參與競標。

松江南京地上權基地位在捷運松山南京站 2 號、3 號出口，以道路為區隔其中北側與捷運出入口共構，面積 574.75 坪、南側面積 875.7 坪，屬於國發基金土地。

國產署官員指出，松江南京地上權案位於台北市精華地段，標售底價訂為市價的 4.5 成，地租年息 1% 依照每年公告地價浮動調整，3% 則以決標年度的公告地價計算，合計地租年息共 4%，預計將在 12 月 9 日開標。

國產署官員表示，該地雖屬於第 3 種住宅區與 3 種商業區，但因考量社會觀感，避免業者挾捷運交通地利之便蓋住天價豪宅，影響週邊發展規劃，因此限定得標者不得用來興建住宅。

另外，世貿 3 館地上權招標案，原本預計 9 月底將拍板是否保留展覽會場，但包括經濟部、國發會與台北市政府等單位，對於是否保留展覽會場仍未有共識，包括北市府還要洽詢法規處，據悉今年底還無法拍板是否保留部分面積做會場，預估明年上半年可望對外公開招標。