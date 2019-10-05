主打低建蔽率、高CP值   二重疏洪道重劃區新建案夯

擁有大台北都會公園綠意，加上二重疏洪道重劃區的房價優勢，訴求 3 分鐘車程，產品性價比高，吸引不少建商推出高 CP 值建案；建案「 立瑾醖 」 強調 20% 低建蔽率、1700 萬元起的主力 3 房，房價硬是比頭前重劃區、三重右岸重劃區「便宜」1 至 2 成。

當市場往下走，許多建商位迎合市場「總價考量」需求，開始出現 18 坪 2 房、25 坪 3 房的規劃；而二重疏洪道重劃區當地 3 房住宅稀缺，因此「 立瑾醖 」直接回應在地換屋客需求，該案跳脫純市場考量機制，強調讓客戶住的舒服、讓購屋回歸原始初衷，推出 38 至 44 坪的主力 3 房。

若以單價換算、每坪 43 至 46 萬元的同樣價格，僅能購得頭前重劃區大 2 房以及三重右岸重劃區小 2 房住宅；現場專案分析，以低總價購得的小宅雖然同樣可一圓成家夢，但卻縮短了住屋年限，甚至 5 年後就必須面對換屋窘境；有鑑於此，「 立瑾醖 」7 成以上為 38 坪以上 3 房，在一次購足前提下，購屋者至少可以住上 10 年。

全案基地面積 583 坪、僅規劃 120 坪的建築用地，讓建蔽率降低至 20%，成為當地少數有「前庭後院」的大樓建案。（圖 / 業者提供）

此外，「 立瑾醖 」鄰近 7755 坪小學預定地以及均光、頂崁公園，光復路二段上有郵局、便利超商、飯店、餐廳等店家聚集，生活環境鬧中取靜。周邊捷運站包括三重線先嗇宮站、機場捷運線新北產業園區站，車程 5 至 8 分鐘可達，生活與交通機能方便。

全案基地面積 583 坪、僅規劃 120 坪的建築用地，讓建蔽率降低至 20%，成為當地少數有「前庭後院」的大樓建案；社區留設 463 坪的綠地空間，規劃出開放前庭、後花園與側院，公設包括飯店式門廳、交誼廳、閱覽室、健身房等，公設比約 34%。

建築規劃地上 12 樓、地下 2 樓，43 戶住宅中，平均每戶土地持分 10 坪以上；地下室採全平面車位，每個車位 210 至 220 萬元。單層 4 併格局，戶戶邊間、得房率超過 6 成，每戶 3 房俱為雙面採光。

「 立瑾醖 」訴求一次購足、購買 3 房住宅，規劃 38 至 44 坪的主力 3 房。（圖 / 業者提供）

各戶空間中，「A2 戶」為實品屋、41 坪 3 房，預留有玄關，主臥室空間 5.42 坪、預留有更衣室，主臥衛浴搭配 4 件式衛浴。室內無走道浪費，客廳面寬達 3 米 4，略大於同區段住宅。44 坪 3 房的「A1 戶」除了有玄關，餐廳則擁有兩片安定面、讓空間更顯完整。含車位總價帶 1700 至 2200 萬元，換算每坪單價 43 至 46 萬元，可銀貸 8 成。