永豐金證券提升香港經營戰力

永豐金證券提升香港經營團隊戰力，啟動第二階段跨境營運策略，香港子公司 - 永豐金證券 (亞洲) 公司董事總經理注入新血於 2 日進行交接，永豐金證券董事長朱士廷表示，香港佈局的戰略地位非常重要，接任新職的蕭景良為永豐金培養的優秀領導人才，將在已成功打造的香港平台基礎上，加強證券與銀行的互動合作，爭取向東協及中國拓展跨境商機，並在產品策略上擴大債券業務。

永豐金證券深入香港佈局營運 25 年，證券 (亞洲) 為其最大的子公司，面對當前香港政經情勢之挑戰，採取擴大香港經營團隊戰力，加入在台灣長期培養的高階人才赴港，充份展現對香港子公司的高度支持與拓展跨境業務的企圖與決心。

交接典禮上包括台灣母公司董事長朱士廷、及總經理江偉源均專程赴港出席表達重視與期許；朱士廷表示，新任董事總經理蕭景良在台灣擔任區督導多年，以往經歷表現出色、管理經驗豐富、個性沈著實事求是，是公司積極培養的領導人才，香港政經情勢現狀不甚穏定，期許蕭景良的加入與所有同仁更積極努力完成公司交付的任務，成為母公司重要穏定獲利的子公司。

永豐金證券 (亞洲) 在原任董事總經理何賜川的帶領下，今年截至 8 月底止累計獲利 2,133 萬港幣，朱士廷代表公司感謝其兩年來盡心盡力完成公司交付的階段性任務，何賜川將繼續擔任證券 (亞洲) 董事及永豐金金融服務公司董事總經理。

朱士廷表示，證券 (亞洲) 是兩岸三地策略佈局的重要一環，藉由香港地利之便，可以作為中國內地資金的出口，成為人民幣資金投資海外的管道，並可南向前進東協國家，配合廠商的遷移，拓展新業務，未來並將持續結合證券與銀行在香港佈局的互動交流，凝聚發揮集團資源。

永豐金證券佈局香港完整領先同業，已設立包括證券 (亞洲)、永豐金資產管理、及永豐金金融服務等三家公司，打造含蓋證券經紀、期貨、資產管理、財富管理、金融服務等完整平台，目前更積極擴大債券等固定收益產品業務，為機構法人、公司與個人提供一站式整合性財富管理服務。