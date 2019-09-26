〈花旗投資展望〉聯準會降息劃休止符 避險買盤推升金價上看1600美元

美中貿易戰持續干擾市場，包括美國聯準會、歐洲央行等持續啟動降息，但花旗 (台灣) 銀行財富管理策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞認為，聯準會今年前不會再降息，但在避險投資需求支撐下，預估未來 6 到 12 個月內黃金目標價每盎司可望升至 1600 美元。

花旗 (台灣) 銀行今 (26) 日舉行第 4 季投資展望記者會，曾慶瑞表示，美中貿易戰為市場注入不確定因素，包括美國聯準會等央行今年接連啟動降息，但花旗認為，聯準會 9 月降息後降息之路會暫時劃下休止符，原因在於，貿易戰對景氣的衝擊已經反應的差不多了，聯準會如果繼續降息，萬一真的碰上景氣衰退，恐讓手上武器面臨彈盡援絕的窘境。

曾慶瑞表示，從歷史經驗來看，殖利率倒掛雖是景氣衰退先行指標，過去在殖利率倒掛後平均約 18 個月後才會出現景氣衰退，但這次殖利率倒掛是因為各國央行寬鬆所致，因此無法精準反應景氣循環衰退。

曾慶瑞進一步指出，目前還沒有大型產業處於景氣過熱狀況，美國仍處於低通膨且家戶所得穩定增加，消費者負債也接近歷史低檔，再加上降息寬鬆政策，顯示景氣擴張可望持續。

以投資標的來說，曾慶瑞點名看好黃金，主要是市場仍有避險買盤需求，對於金價仍有一定支撐，預估未來 6 到 12 個月金價預期目標價可望調升至 1600 美元。

貨幣部分，美國經濟狀況持續改善、加上聯準會降息，預期美元可望維持穩定，仍相對優於其他貨幣但長線前景仍不太明朗，至於人民幣則受關稅戰影響走弱，主要亞幣預計未來 3 個月內將偏弱整理。

另外，英鎊在貿易戰與英國首相硬脫歐議題干擾下，拖累匯價貶至歷史低點，在英國 GDP 萎縮與 Gilt 曲線部分倒置引發市場對英國經濟衰退的擔憂，為英鎊增添不確定性。

