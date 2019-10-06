林友銘台股點金錄〉不知十月江寒重 陡覺三更布被輕

文．林友銘

林友銘

現任：天安信達投顧負責人

學歷：台大經濟系、政大貿研所

經歷：第一投顧執行長、天富投顧副總經理、元富證券投顧經理、統一證券投顧主任、社區大學特聘講師、非凡雜誌特約主筆、工商時報專欄主筆、三立電視台理財有方特約來賓、非凡電視台股市現場特約來賓

理周教育基金會、理周教育學苑講師

專長：國經趨勢解讀、產業週期理論、個股籌碼分析

筆者最近常聽到一個說法：經濟數據實不好，美中貿易變數多，但股王權王紛創高，可見利空不跌就是多………

這個論點乍聽之下沒什麼大錯，反正指數放兩邊選股擺中間。但執著於大環境的多空真有那麼重要嗎？我的結論是的！因為：

(1) 大環境若是多頭架構，則壓回皆買點。至於買什麼？一定是強恆強的邏輯，例如愈是一條龍走勢的個股，愈要敢切入，如之前的熱門股六角、超眾、穩懋、聯發科等。

(2) 大環境若是反彈架構，則反彈臨壓皆賣點。至於賣什麼？一定是輪彈輪跌的邏輯，例如高位階眾人看好股，愈容易盛極而衰；低位階乏人問津股，愈容易否極泰來。

既然如此，眼下是多是空？雙王的強攻，是否預告多空？

【九月都城秋日亢，馬頭白露迎朝爽】

九月之所以指數有段漲幅，現在回頭來看，有以下三點重要原因：

(1) 美股九月二十日四巫日期間，正值 FED 降息宣布，期待降息與蘋果新機發表形成拉高結算的因子。

(2) 全球降息，台灣沒降，熱錢湧入新台幣炒匯，帶動部分資金行情。

(3) 資金行情利用台積電分季除息及蘋概股利多，營造股匯期三漲。

然而，自九月二十日美股四巫日高檔結算後，美股四大指數反而開始作下探季線的動作，其中又以 NASDAQ 最為明顯，戰犯是尖牙股的弱勢。

至於台股，雖然沒有中秋後立即變盤，但也差距不遠。除雙王外，電子股前領頭羊或多或少都陸續在回檔，上文提到的熱門電子股即為代表。

所以雙王的漲，很難完全排除拉高掩護出貨之嫌。而九月的漲，就成為一個美麗的錯誤，是過客不是歸人，是反彈不是回升。至於九月指數高點一○九七二，可解釋為挑戰今年指數下降壓力線 (四月一一○九七、七月一○九九四) 的一個假突破動作罷了。

【十月光輝？十月圍城？】

人說十月光輝，因為兩岸皆有國慶，但縱觀十月，其實空大於多：

(1) 川普「電話門」彈劾案持續進行，或許美國投資界對此案不甚恐懼。但以一九九八年八月柯林頓 (CLINTON) 彈劾案為例，當時正值俄羅斯債務危機以及對沖基金 Long-Term Capital Management 倒閉，造成美股 Nasdaq 單月一九．九％的大跌。是以會不會演變成複合式風暴才是美股走勢關鍵。

(2) 要形成複合式風暴，國際間要有其他的黑天鵝助陣才行。眼下最有可能的隱憂，應是中東火藥庫油田區的恐攻，然後演變為美伊開戰或油價狂飆這個議題。

(3) 十月十日中美貿易進展到高階官員對談，在此之前才剛宣布對華為的禁令不再展延，以美方的立場來看，雖然華爾街期望儘早和平解決，但政壇參眾兩黨仍砲口一致主張對中國採強硬立場，看來大選的考量凌駕理性之上。故此對談應是期待在前，失望在後。

(4) 十月中旬美股進入超級財報週，目前各大研調機構預估皆有二％至二．五％的普遍季成長。但因為包裹在上述幾大變數中，故財報效應造成的可能只是行進間反彈，難形成波段式的強漲。

綜上，十月非光輝，倒頗有圍城之勢。故規畫台股時，會參考九月二十七日水滴狀起跌線型的形成，將未來走勢示意如圖一。

圖一中回檔以填補缺口為目標。但台股本波缺口有二，故走勢有樂觀版與保守二版。前者是沒有複合式風暴的正常技術面回檔，後者是摻雜其他利空後較深的回檔。

但大家要有心理準備，一旦油田、英國硬脫歐、美中貿易戰有更惡化的發展，則回檔就會以年線為下探目標。對此，只能邊走邊看而已。

【十月寒猶未，幽人樂自便】

關於十月的操作策略，一言以蔽之：籌碼為先！

基於空頭波中的反彈架構，自然摒除強恆強的選股思維。換言之，任何美麗的題材只要佐以高位階，寧可錯放，不可錯留。以此考量，前波大漲的散熱、PCB 上游材料、5G 概念及 IC 設計等，應有九成九會被剔除。

而是否低位階就意味可以不假思索進取？其實不然，否則太過籠統與粗糙，有選等於沒選。以下提供跨族群的另類選股邏輯：跟著公司派大股東籌碼走，進可攻退可守。

今年公司派大股東鑑於中美貿易戰之不可避免，自然在募資活動上會加緊腳步展開，以防後頭一旦勢弱而無資可籌。可轉債 (CB)、現金增資的發行，就成為觀察它們心態很好的一個參考指標。

關於兩者募資法的差異，簡單來說：可轉債的特性是生效日前壓抑股價，並壓低轉換價，以期轉換單位數的增加，未來轉換日之後可以達到最大的轉換收益。但現金增資則正好相反，訂價前不會壓價，反而會拉高現行股價吸引繳款。而領到增資股前，股價也易漲難跌。

關於今年度 CB 發行生效後大漲的案例，列示於表一。

從表一得知：市場皆以族群題材作為選股的依歸，但事實上 CB 的發行是橫跨各個產業，這其中也有弱勢的產業如被動元件與連接器，但生效日後股價依然有不錯的漲幅。

以此類推，十月目前唯一一檔 CB 可望通過生效者，即為 VHQ-KY(4803)。此股為文創，七月營收不佳正好成為訂價前壓價的因子。而八月營收回溫，九月底進入詢圈，詢圈價預估在一○三至一○五元間，而詢圈後即可生效。轉換價預估在一二五元左右，故生效日公告後可逢低留意。

最後，則是現增股的觀察指標：中橡 (2104-TW)。此股之前現增為重購關係企業台泥旗下能元科技股份，並於十月八日完成轉換。此股之前借券賣出餘額高達四萬四七五八張，股價回到低檔後開始陸續回補，結果營收就連兩個月回升，看來春江水暖鴨先知。目前仍有四萬二二七九張餘額，故壓回季線可留意。

來源：《理財周刊》 997 期

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