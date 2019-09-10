列印事業宛如冰塊融化 分析師：市場太悲觀 惠普已跌至地板

大眾影印的數量持續下降，惠普 (HPC-US) 預計今明兩年列印機耗材的銷售量也會越來越少。

Bernstein 分析師 A.M. Sacconaghi, Jr. 週一報告指出，惠普高層不管怎麼努力，列印業務將持續宛如「融化的冰塊」那樣萎縮，因此他調降惠普股票評級，自「優於大盤」降至「符合市場預期」。

惠普週一走勢自早盤近 2% 漲幅一路下滑，接受又收斂跌幅，終盤收低 0.5% 至 19.01 美元。

列印機與列印機耗材銷售量下降也非新鮮事，但近期惠普已經能抵抗這種下滑趨勢。Sacconaghi 報告指出，今年迄今「已靠 PC 業務的周期性強勢彌補了列印業務的獲利短缺。」

然而，Sacconaghi 又指出，如今 PC 業務的強勢力量似乎也可能減弱，微軟高層「已承認現在的利潤主要是因為近期零組件成本下降，所以無法持續守在高位，且公司現在顯然是受益企業升級循環，但這循環到 2020 財年就會完成一輪，屆時美國筆電銷售恐又受到 10% 關稅波及。

惠普還面臨坊間通用耗材 (規格與惠普完全相同) 之競爭。

未來展望

市場對惠普的信心相當負面，但 Saccaonaghi 沒有將其評級一路降至「遜於大盤」的主因是，投資者對惠普的前景信心已經低到極致，其股價暗示自由現金流將永久下降 4%。

「我認為這是業務修正的潛在可能，或與可能是下行趨勢，意味著風險 / 報酬中立，且傾向『長期』有利，惠普高層今年 2 度未達供應銷量的預期，因此其可信度已遭大幅度破壞，現已到了地板價位，該公司股票目前像處於開始表現的價位。」