台灣市場表現亮眼 日本ABC-Mart營收估將優於預期

根據《日本經濟新聞》週五 (4 日) 報導，日本最大的鞋類零售商 ABC-Mart(2670-JP)，在 2019 年 3 ~ 8 月的合併營益將超過 250 億日圓，較去年同期增加約 2%，出現歷年同期的最佳成績。而該公司原本預測這段期間的營收，會出現年減 1% 至 244 億日圓。

這是由於 ABC-Mart 在台灣等國外市場表現出色，還有 T 恤等成衣類銷售出現佳績的緣故。然而南韓在 7 月之後發起抵制日企運動，今後在當地的罷買運動會對業績造成怎樣程度的影響，也需要持續觀察。

(圖片：Investing.com)

這段期間的營收增加約 5% 至 1400 億日圓，稍微優於原先預測的 1395 億日圓。而國外子公司的營收，約占整體營收的 3 成左右。

據悉，在增收率方面，台灣市場增加約 3 成，南韓市場增加約 1 成。也由於國外子公司的財報會延緩 2 個月才反映在 ABC-Mart 的合併業績，因此國外子公司的數字為 2019 年 1 ~ 6 月的成績。

在增收的理由方面，除了新店面的展開外，在台灣及南韓一廿歲年輕人之間所掀起的球鞋熱潮，也都是業績成長的主因。

而在日本國內市場方面，原有店面的營收增加了 1.2%。7 月時雖因天候不佳，來客數減少 1.7%，但客單價則增加了 2.9%。

此外，高單價 (1 ~ 2 萬日圓) 及限定款球鞋在日本各主要都會區熱賣，T 恤及帽子等銷量亦佳，成衣類的營收增加約 2 成。

該公司利用手機 APP 向消費者送出優惠券及其它優惠，雖然增加不少費用，但由於營收增加，也因而吸收了相關成本。

ABC-Mart 預訂在 10 月 9 日公布 2019 年 3 ~ 8 月的公司財報，在 2020 年 2 月期的全年財測很可能維持原先預測，營收年增 4% 至 2783 億日圓，營益年增 3% 至 452 億日圓。